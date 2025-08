Academia Feminina de Letras de MS valoriza a arte e o impacto social das mulheres de MS

Formada por mulheres notáveis, AFLAMS desenvolve obras, projetos sociais, além de eventos culturais

Mulheres que escrevem, cantam, pintam, ensinam e transformam. Desde 2008, a AFLAMS (Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul) reconhece e valoriza o protagonismo feminino nas diversas expressões artísticas e literárias. Com 40 cadeiras distribuídas entre literatura, artes plásticas, teatro, dança, música e folclore, a instituição nasceu com o compromisso de preservar a cultura regional, incentivar novos talentos e semear a paz por meio da arte e da palavra.

Criada oficialmente em 19 de janeiro de 2008, por iniciativa da escritora e poetisa Delasnieve Miranda Daspet de Souza, a AFLAMS nasceu com o propósito claro de reconhecer, divulgar e incentivar a atuação feminina nos campos culturais e sociais. A fundação foi consolidada com o apoio de Maria Helena Sarti e Aida Machado, e o estatuto foi aprovado em janeiro de 2009, consolidando a entidade como referência no fortalecimento do papel da mulher na cultura regional.

A academia é composta por 40 cadeiras, sendo 30 voltadas para a literatura, e as demais distribuídas entre artes plásticas, teatro, cinema, dança, música, canto, folclore e artesanato. Essa diversidade de linguagens reforça o papel plural da AFLAMS, onde cada acadêmica contribui com sua área de atuação artística, unindo forças em projetos culturais e ações sociais.

Criação

A AFLAMS surgiu da iniciativa da escritora e poetisa Delasnieve Daspet, que identificou a ausência de uma representação literária feminina consolidada em Mato Grosso do Sul. Inspirada por sua atuação em outras academias pelo país, ela idealizou uma instituição dedicada a valorizar a produção artística e intelectual das mulheres, promovendo visibilidade e respeito, sem abrir mão da ideia de complementaridade entre os gêneros.

Desde 2009, Delasnieve construiu a academia com atenção aos detalhes, do estatuto aos trajes institucionais, consolidando uma entidade que exalta o orgulho de ser mulher sul-mato-grossense. Hoje, a AFLAMS reúne escritoras, artistas e cientistas que, além de suas criações autorais, desenvolvem ações sociais e educativas que aproximam cultura, arte e cidadania

“A academia precisa agir de forma concreta. Aqui, reunimos artes plásticas, música, artesanato e ciência. Sim, temos cientistas! Produzimos pesquisa, poesia, prosa e muito mais. Nosso foco é mostrar a força da mulher em todas as suas áreas”, conta a presidente Delasnieve Daspet para o Jornal O Estado.

Projetos

A AFLAMS mantém, ao longo do ano, uma agenda ativa de ações culturais e sociais voltadas à valorização da mulher nas artes, na literatura e na cidadania. Entre os eventos oficiais previstos em seu estatuto, destacam-se quatro encontros solenes: o aniversário da fundação, a instalação da academia, o Dia da Mulher (com entrega de prêmio especial) e a homenagem ao patrono Machado de Assis. A produção das acadêmicas é registrada em uma revista digital trimestral, transformada em edição impressa no fim do ano.

Além disso, a entidade participa de exposições, lançamentos de livros e eventos cívicos, como o desfile de 26 de agosto, em que liderará um pelotão feminino com o tema “Combate à Violência Contra a Mulher”, em parceria com outras instituições.

O engajamento interno também é intenso: as integrantes organizam bancas, eventos culturais e cursos abertos à população. A programação inclui oficinas de crônicas (início em 9 de agosto), contos (setembro) e poemas (outubro), com foco na formação literária e na inclusão social. A proposta é estimular a escrita com técnica e consciência. Para mais informações acesse o site academiafemininams.com.br.

“O trabalho de uma academia é promover a arte, a literatura e as áreas que se relacionam com elas.O nosso objetivo é promover a cultura, dentro das possibilidades de quem participa conosco e com apoio dos nossos parceiros”, destaca Delasnieve.

O próximo projeto da Academia é uma nova exposição literário-cultural para o dia 14 de agosto, às 18h30, na sede da OAB/MS. A mostra, realizada em parceria com o grupo Sociartista e com curadoria da acadêmica Lúcia Montserrat, trará três frentes: música, com apresentação do Coro Lírico Cantante da UFMS; artes plásticas, com obras de artistas de diversos gêneros; e literatura, com foco na violência ambiental no Pantanal. Após passar por Portugal e por espaços culturais locais, a exposição segue para a UFMS com o objetivo de promover consciência ambiental e cidadania por meio da arte.

Participantes

A diretoria da academia é composta por mulheres que unem arte, literatura e ação social com sensibilidade e compromisso. Terezinha de Alencar, vice-presidente, é cofundadora da AACC (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) e atua com foco na transformação social, mostrando que a missão da academia vai além da escrita.

Já Mara Calvis, escritora e também membro da diretoria, representa a literatura infantil e é autora de uma obra sobre os córregos de Campo Grande, fruto de cinco anos de pesquisa. Além disso, colabora com a divulgação institucional e ações sociais, como doações de livros para escolas públicas e arrecadações para o Asilo do Idoso.

Luciana Randon, psicóloga, escritora e artista plástica, traz à AFLAMS uma abordagem que une arte e saúde mental, contribuindo com poesias, textos e projetos visuais. Já Érika Rando, artista visual e segunda secretária, destaca-se por sua arte cósmica, que representa as acadêmicas em um livro autoral. Juntas, elas reforçam o compromisso da instituição com a valorização da cultura, da produção intelectual e da voz feminina.

“AFLAMS é hoje uma instituição forte e consolidada no Estado. Sob a liderança da Delasnieve, que também preside outras entidades, unimos forças para levar cultura ao Estado, ao país e ao mundo. A arte e a literatura se transformam, e é isso que fazemos juntas, deixando uma marca na história e na eternidade”, destacam as membras.

Edital de Participação

Na AFLAMS, cada membro ocupa uma cadeira numerada e assume a responsabilidade de se tornar patrona dessa mesma cadeira no futuro. Isso significa que, quando a acadêmica vier a falecer, a próxima ocupante dará continuidade à representação, assegurando a perpetuidade cultural da instituição. Diferentemente de outras academias, onde as cadeiras levam nomes de patronos já falecidos, na AFLAMS as próprias integrantes são as futuras patronas, consolidando um sentido de imortalidade cultural.

A Academia tem cinco vagas abertas, mas seleciona uma por vez, com edital específico. Atualmente, está aberto o processo para a Cadeira nº 7, na área de Literatura. A presidente Delasnieve Miranda Daspet de Souza anunciou o edital, conforme o Estatuto e Regimento Interno. A vaga é para mulheres nascidas em Mato Grosso do Sul ou residentes há pelo menos cinco anos, com reconhecida capacidade intelectual, ética e disponibilidade para atuar na academia.

As interessadas devem apresentar uma carta de intenção, cópia de documentos pessoais, currículo atualizado e amostras de sua produção intelectual, incluindo publicações em jornais, revistas, teses e livros editados. Também é necessário efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição. O edital completo, assim como o Regimento Interno e o Estatuto da AFLAMS, está disponível no site oficial da entidade: academiafemininams.com.br.

“O conceito de “imortalidade” aqui é simbólico, é a permanência através da cultura. Não sabemos quanto tempo temos de vida, mas nosso legado fica: nos livros, na arte, nas ações e na memória da academia. A AFLAMS não é apenas um espaço literário; é um organismo vivo, afetivo e engajado, onde arte, cultura e responsabilidade social caminham juntas. Somos 40 mulheres com trajetórias distintas, unidas por um mesmo propósito: deixar uma marca duradoura em nosso Estado”, finaliza Delasnieve.

Serviço: Para saber mais sobre os projetos da AFLAMS, acesse o site academiafemininams.com.br e conheça os trabalhos, editais, eventos, ações, histórias, iniciativas e muito mais.

Amanda Ferreira