Segunda edição do Festival da Cerveja acontece nesta sexta e sábado em Bonito

A segunda edição do Festival da Cerveja está com data marcada para todos os amantes de cervejaria. Entre os dias 5 e 6 de abril, a cidade de Bonito irá receber uma mistura de cervejas e opções gastronômicas para todos os gostos. Além disso, o festival contará com shows e cursos gratuitos.

Este ano, o festival expandiu suas fronteiras, contando com a participação de 10 cervejarias renomadas, incluindo nomes como Morenabier, Lelo Marchi, Canalhas, Louvada, Capivas, Cantina MS, Onze Onze, Endrigo, Via Malte e Eden Beer. A variedade gastronômica também não deixa a desejar, com delícias preparadas por estabelecimentos como Tomahawk, Zé Figueira e Gaspar Espetos.

Além das tentadoras opções de cerveja e comida, o festival oferecerá entretenimento de alta qualidade, com shows na praça principal a partir das 20h. Entre os artistas que vão se apresentar estão Marcia Cordeiro, Arnaldo Antunes (dia 5), Bêbados Habilidosos, As Máquinas do Seu Antonio e Raimundos.

O guitarrista da banda de blues e rock Bêbados Habilidosos, Rodrigo Queiroz, fala sobre o repertório da banda para o festival, enfatizando o legado de Renato Fernandes e também o novo vocalista do grupo, Felipe “Sal” Saldanha. “Tocamos exclusivamente as músicas do Renato Fernandes. Estamos completando trinta anos este ano. Vamos aproveitar para comemorar no festival. A banda está super afinada e o público pode esperar um show muito energético, com muito blues e rock.”

Sobre a importância de festivais como esse para artistas locais, Rodrigo afirma ser fundamental para incentivo e oportunidades, mas também realça a burocracia para participação. “A música ao vivo em festivais é crucial para a cultura, porém, a burocracia excessiva dificulta a participação. Simplificar esses processos promoveria mais a cultura, especialmente em festivais de blues e rock, onde artistas autorais precisam de mais incentivo.” Argumenta o músico.

Uma das cervejarias convidadas para o festival, a Eden Beer, estará participando do evento. O proprietário da cervejaria, Juliano Pelegrini Dambros afirma que o estabelecimento participa através da RASCA, uma associação de cervejas artesanais do estado de Mato Grosso do Sul. No ano passado, apenas as fábricas de cerveja que produziam cerveja no Estado participaram, mas este ano, através da associação, também estão participando cervejarias que têm representação no estado e na capital, Campo Grande.

O empresário afirma estar animado para o Festival e conta suas expectativas para Bonito. “Para nós, é muito gratificante poder participar deste festival, que está se consolidando como um dos maiores do Estado. Estamos muito otimistas em relação ao resultado do evento e é fantástico poder contribuir para mostrar a cultura cervejeira também em Bonito.”

Juliano também destaca o repertório de cervejarias que a Eden Beer estará levando para o Festival. Vamos levar para o festival o destilado “Red Ale”, uma Double IPA, e também um estilo mais leve, como a nossa “Mangonauta”, que é uma Summer Ale com adição de manga, uma cerveja refrescante. Os preços do festival serão atrativos para todos, e as atrações também estão fantásticas.”

Finalizando, o proprietário destaca a importância de estar fomentando a cultura das cervejas do local para fora de Campo Grande, sendo uma oportunidade para fortalecer a cena local destes empreendedores. “Todas as cervejarias estão otimistas com a ideia e a proposta do festival. Para nós, é muito interessante ter essa oportunidade por meio do apoio público, incentivando a cultura cervejeira e criando espaço para novos eventos que envolvam a cultura, gastronomia e a própria cerveja. Queremos fortalecer esse movimento, que já é tão grande no Brasil, e implementá-lo cada vez mais no Mato Grosso do Sul e em Campo Grande.”

O evento não se limita apenas à diversão, mas também oferece oportunidades de aprendizado. Durante a semana que antecede o festival, será realizado um curso sobre Fabricação de Cerveja, seguido no sábado por um Curso de Degustação Guiada.

Para Lelo Marchi, Diretor de Cultura da cidade, esta segunda edição promete ser ainda mais grandiosa que a primeira. “Esse ano teremos o dobro de cervejarias, totalizando 10. Além do aumento da praça de alimentação e os 2 shows locais e um regional, teremos dois gigantes da música brasileira em nosso palco. Serão dois dias de muita música, um mergulho no mundo da cerveja artesanal e muita diversão”, afirma Marchi.

O Prefeito Josmail Rodrigues compartilha da mesma empolgação, destacando o sucesso da edição anterior e as expectativas para esta segunda. “A primeira edição do evento foi muito bem aceita, tanto pelo trade, movimentando a economia em um período de baixa temporada, como pelos visitantes, com um público estimado de 7 mil pessoas nos dois dias. Para este ano, acreditamos que será ainda melhor”, declara o prefeito.

O 2º Festival da Cerveja de Bonito é uma iniciativa da Prefeitura local, através do Departamento de Cultura e da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, com apoio do Governo do Estado, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC). Com uma programação diversificada e atraente, o evento promete consolidar-se como uma das principais celebrações culturais e gastronômicas da região.

05 e 06 de abril de 2024

Local: Praça da Liberdade, Bonito/MS

