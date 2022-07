Festival da carne chega em agosto na capital

A 2° edição do Festival da Carne de MS será realizado no mês de agosto em Campo Grande. O evento retorna a Capital de Mato Grosso do Sul após o sucesso da edição passada, realizada em outubro de 2021.



Neste ano, o evento ocorre entre os dias 5 a 7 de agosto e será em homenagem ao aniversário de Campo Grande. Em 2021 foram realizadas outras duas edições que ocorreram em Jardim e Corumbá

Às três edições tiveram um total de 25 mil visitantes, totalizando também 6,250 kg de carnes consumidas. A edição de 2022 estima uma média de público em torno de cinco mil pessoas.

O evento também contará com workshops, palestras, areá infantil, atrações culturais. Entre os convidados estão Paulo Machado e Moacir Sobral que irão preparar comida especiais aos participantes.

O evento é promovido pela Fest Food’n Fun e será realizado no armazém cultural, dos dias 05 a 07 de agosto com entrada é gratuita a todos os públicos.

Com informações da repórter Méri Oliveira.