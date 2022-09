SEBRAE premia Marcos Maluf e colegas jornalistas

Sebrae premia jornalistas e fotógrafos por matérias que enfatizam os pequenos negócios e dentre os vencedores o fotógrafo Marcos Maluf foi premiado com trabalho registrado para o site Campo Grande News. A premiação aconteceu na noite do último sábado (17).

O fotógrafo de mãos cheia e olhar clínico, é também fotografo do portal O ESTADO MS, e esteve presente para receber sua premiação, um celular de última geração.

No caso do fotógrafo Marcos Maluf, o reconhecimento vem em dose dupla, já que, além de atuar na imprensa, ele também já esteve do outro lado, como empreendedor.

“Ganhar o troféu é mais do um prêmio, significa também que já estive do outro lado e agora contando uma história que já foi minha, porque também já fui um empreendedor. Nessa matéria, eu entro como personagem também, então foi uma vivência incrível, falei um pouco da história da minha família. Saber mais uma vez que essa história contribuiu para que algo grandioso fosse acessado no coração de alguém pelo empreendedorismo, não tem preço”, pontuou.

Os vencedores do prêmio foram: Anderson Viegas do G1 MS, Ingrid Rocha da rádio CBN Campo Grande, Marcos Maluf do Campo Grande News e Willian Lima Franco da TV MS Record são os representantes dos trabalhos vencedores da 9ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) – etapa Mato Grosso do Sul. Eles ficaram em primeiro lugar, respectivamente, nas categorias Texto, Áudio, Fotojornalismo e Vídeo.

O evento também contou com a participação do diretor-superintendente em exercício do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro, que na fala de boas-vindas ao público, destacou o trabalho da imprensa em dar voz às micro e pequenas empresas.

Foram 66 trabalhos sul-mato-grossenses inscritos nesta edição, que teve como tema geral “A importância dos pequenos negócios para a economia do país”. O Prêmio Sebrae de Jornalismo reconhece os melhores trabalhos jornalísticos veiculados na imprensa brasileira por meio das diversas mídias existentes atualmente, com temáticas voltadas a micro e pequenos negócios.