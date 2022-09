2º Eucalipto Ride acontece no Arapuá

Três Lagoas, cidade localizada a 350 km da Capital, sedia neste domingo (18), o maior evento de Mountain Bike da região. A 2ª edição do Eucalipto Ride conta com mais de 250 inscritos de todo o Brasil para as provas.

O evento começou no último sábado (17), e está sendo realizado através da parceria da União Três-lagoense das Associações de Moradores (UTAM) Bike Point 3L e Prefeitura de Três Lagoas, o evento contará também com ação de conscientização por meio do Programa Mulher Segura (PROMUSE) da Polícia Militar.

A agenda no domingo será no distrito de Arapuá, com a ordem de largada dos competidores às 7h, no Centro Comunitário. O organizador Tiago Araújo convida a toda a população para prestigiar o Evento, que está ganhando espaço em Três Lagoas pela modalidade, incentivando o ecoturismo, o esporte radical e atenção ao Meio Ambiente por retratar as florestas nativas e de eucalipto presentes no Município.

