SBT planeja reformular jornalismo por faturamento e faz proposta para César Filho

Além de todas as modificações que vem preparando para a sua programação, o SBT pretende fazer uma mudança forte em seu jornalismo. A ideia da emissora é trazer mais faturamento para o horário nobre.

O principal alvo da reformulação será o SBT Brasil. Marcelo Torres e Márcia Dantas, atuais âncoras, sairão do jornal. Ambos seguem como contratados da emissora, mas em outras funções.

Na semana passada, o SBT fez uma proposta formal para César Filho, então apresentador do Hoje em Dia, e que deixará a Record após o fim do seu contrato, previsto para terminar no próximo dia 31.

O SBT já deixou claro que pretende ser o primeiro telejornal de horário nobre entre as grandes redes a abolir a bancada, trazendo ações de merchandising e um estilo mais conversado, sem formalismos.

A ideia é copiar o estilo que existe na TV da Argentina, e trazer faturamento. Já existem marcas interessadas em bancar o novo projeto jornalístico da empresa.

Outra mudança para o horário nobre será o horário do apresentador Ratinho. Atendendo a um pedido antigo dele, o SBT o colocará para disputar audiência com a novela das nove da Globo novamente, como acontecia em seu auge, nos anos 1990.

As mudanças passam a valer com a nova programação da emissora de Silvio Santos, que ainda está em fase de implementação. O que se sabe é que a faixa das 22h30, onde Ratinho está hoje, voltará a ser de uma linha de shows diversificada.

Às sextas-feiras, por exemplo, irá ao ar uma atração de entretenimento com Benjamin Back. Já às quintas-feiras, o humorístico A Praça é Nossa ganhará um horário mais nobre. Atualmente, Carlos Alberto de Nóbrega entra ao ar por volta das 23h45.

Com informações da Folhapress, por Gabriel Vaquer