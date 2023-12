Governo do Estado firma convênio para revitalizar Estádio Municipal de Sidrolândia

Fomento e valorização ao esporte regional. Com este objetivo o governador em exercício Gerson Claro assinou convênio para promover a revitalização e modernização do Estádio Municipal de Sidrolândia. Serão investidos R$ 1,6 milhão, nesta parceria entre Estado e município. A solenidade ocorreu nesta terça-feira (26), na Governadoria.

O governador em exercício destacou que o estádio já conta com um dos melhores gramados do Estado e que a revitalização vai permitir que se arrumem as arquibancadas, novas cadeiras, seja feito um túnel de acesso ao campo, assim como melhorias importantes na estrutura.

O convênio firmado prevê o apoio de R$ 1 milhão do Governo do Estado, por meio da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), através da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS), mais R$ 477.500,00 por meio de emenda parlamentar do deputado federal Beto Pereira e R$ 150 mil de contrapartida da Prefeitura de Sidrolândia.

“Estamos participando desta solenidade com toda equipe de secretários e vereadores da cidade para desfrutar e agradecer mais um apoio e ajuda do Estado para cidade. A população de Sidrolândia esperava por isto há muitos anos e agora vai dispor de um novo estádio”, afirmou a prefeita de Sidrolândia, Vanda Cristina Camilo.

Com informações da assessoria