Quarta-feira em MS será de tempo instável e calor de 39ºC

A quarta-feira em Mato Grosso do Sul será de muito calor e com tempo instável, com a temperatura máxima podendo chegar aos 35ºC, além de alerta para chuvas intensas em quase todo o estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Campo Grande, a previsão é de céu com algumas nuvens e temperatura mínima de 23ºC, podendo atingir a máxima de 34ºC. Em Maracaju e Nova Andradina a mínima será de 21ºC e máxima de 34ºC.

A quarta-feira também será de calor em Coxim, no norte do estado, Dourados, no sul, e Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, onde dia começa com os termômetros marcando com 22ºC de temperatura mínima e a máxima prevista é de 35ºC.

Na região do bolsão, Três Lagoas amanhece com termômetros na casa dos 24ºC e a máxima prevista é de 38ºC. Em Sidrolândia, mínima de 24ºC e máxima de 34ºC e Jardim, mínima de 22ºC e máxima de 36ºC.

Porto Murtinho e Corumbá, na região do Pantanal, devem mais uma vez, registrar as maiores temperaturas de Mato Grosso do Sul. Corumbá tem mínima prevista de 24ºC e 37ºC. Já Porto Murtinho, inicia o dia com 23ºC de mínima e a máxima chega aos 39ºC.

Vale reforçar o alerta do Inmet para risco de chuva intensa na maior parte de Mato Grosso do Sul, com possibilidade de rajadas de vento que podem atingir os 60 km/h.

Com informações do Inmet.

