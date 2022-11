‘Saudade Fez Morada Aqui Dentro’: filme brasileiro vence festival argentino

“Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, filme brasileiro dirigido por Haroldo Borges e que contou com apoio do coletivo baiano Plano 3 Filmes foi o grande premiado do 37º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, da Argentina, realizado entre os dias 3 a 13 de novembro.

A obra levou para a casa o prêmio Astor Piazzolla de Melhor Longa-metragem, considerado o mais importante do evento, e também foi eleito o favorito do público. Essa é a terceira vez que um filme brasileiro conquista a premiação máxima do festival. Os seus antecessores foram “Macunaíma” (1969), de Joaquim Pedro de Andrade, e “Separações” (2002), de Domingos Oliveira.

“Saudade Fez Morada Aqui Dentro” conta a história de um menino de 15 anos que precisa aprender a ver a vida com outros olhos após receber o diagnóstico de uma doença oftalmológica degenerativa que vai tirando a sua visão. O longa acompanha o jovem em meio a essa experiência enquanto as suas questões adolescentes começam a surgir, com a sua primeira desilusão amorosa. A estreia do longa no Brasil está prevista para 2023.

“Depois desses últimos anos de sombras, onde parte da nossa sociedade parece ter ficado cega, queríamos contar uma história capaz de resgatar o afeto, a esperança, a empatia, a capacidade de olhar para o outro”, afirma Haroldo.

O festival também premiou outra obra brasileira. Mato Seco em Chamas (2021), foi agraciado com o Prêmio Especial do Júri, na categoria Competição Latino-americana.

Confira os outros ganhadores do 37º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata:

Competição Internacional

Melhor Longa-metragem

Saudade fez Morada Aqui Dentro

Prêmio Especial do Júri

Tres Hermanos

Menção Especial

Cambio cambio

Menção Especial

Elenco de “Saudade fez Morada Aqui Dentro”

Melhor Direção

Ana García Blaya, por La Uruguaya;

Melisa Liebenthal, por El Rostro de la Medusa

Melhor Interpretação

Sonia Parada, por Los de Abajo

Melhor Roteiro

Andrew Bujalski, por There There

Competição Latino-americano

Melhor Longa-metragem

Trenque Lauquen

Prêmio Especial do Júri

Mato Seco em Chamas

Menção Especial

Anhell69

Melhor Curta-metragem

Ánima

Menção Especial

El Silencio de los Niños

Competição Argentina

Melhor Longa-metragem

Sobre las Nubes

Melhor Direção

Leandro Listorti, por Herbaria

Melhor Curta-metragem

Carne de Dios

Com informações de Mônica Bergamo, da Folhapress.

