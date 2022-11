Operário e Novo decidem a Série B de MS no próximo final de semana

O Operário Caarapoense e o Novo Futebol Clube estão garantidos na Série A do campeonato Sul-mato-grossense de 2023, após conseguir o acesso neste último final de semana. Ambas as equipes agora, fazem o duelo final para decidirem o campeão do Estadual da Série B.

De acordo com o regulamento da competição, o líder do campeonato, o Operário AC, tem a vantagem na final pela melhor campanha na primeira fase.

Segundo informações do Arquibancada MS, o Operário Atlético Clube que é de Dourados, mas foi abraçado pela população de Caarapó, tem a oportunidade de vencer o campeonato pela primeira vez. O seu adversário, é o Novo que foi campeão em 2012 e foi vice-campeão em 2017 da Série B.

A decisão acontece em jogo único, no próximo domingo (20), no estádio Carecão, em Caarapó, às 15h.

