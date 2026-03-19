Ponta Porã amanhece com 20°C e Leste do Estado pode chegar a 32°C nesta quinta-feira

A quinta-feira (19) será marcada por variação térmica e instabilidade em Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).

Em Campo Grande, os termômetros devem oscilar entre 22°C e 29°C, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia.

No sul do Estado, Ponta Porã registra a menor mínima prevista, com 20°C, enquanto Dourados varia entre 21°C e 30°C. Iguatemi deve marcar entre 21°C e 29°C.

Na região pantaneira, Corumbá e Aquidauana apresentam temperaturas entre 24°C e 30°C, e Porto Murtinho pode atingir 31°C, com mínima de 25°C.

No norte, Coxim deve ter variação entre 23°C e 29°C, e Camapuã entre 21°C e 28°C.

Já no leste do Estado, Três Lagoas e Anaurilândia podem alcançar 32°C, as maiores máximas previstas para o dia, com mínimas de 22°C. Em Paranaíba, a previsão indica 21°C pela manhã e 29°C à tarde.

De acordo com o Cemtec, a combinação de calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas, mantendo o tempo instável em diferentes regiões ao longo do dia.

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