Valesca Popozuda abre o Carnaval de rua de Campo Grande nesta sexta (13) na Esplanada

Farofolia espera mais de 40 mil pessoas a partir das 16h em bloco com entrada gratuita

Dona de hits que marcaram o funk brasileiro, Valesca Popozuda é quem dá a largada no Carnaval de rua de Campo Grande nesta sexta-feira (13). A cantora é a atração principal do bloco Farofolia, na Esplanada Ferroviária, com show marcado para às 16h e entrada gratuita.

O palco será montado na Rua Doutor Temístocles, entre as ruas 14 de Julho e Calógeras, região que deve concentrar milhares de foliões ao longo da tarde.

O Farofolia é considerado o maior bloco LGBTQIA+ de Mato Grosso do Sul e espera reunir mais de 40 mil pessoas nesta edição. A apresentação de Valesca marca o início oficial da programação de Carnaval na Capital.

Neste ano, o bloco adota o conceito “O Brasil inteiro cabe no nosso Carnaval”, reunindo diferentes ritmos e manifestações culturais de várias regiões do país no mesmo espaço. A proposta é ampliar a diversidade musical e cultural da festa.

