Sábado será marcado por eventos culturais sobre a consciência negra em Dourados

Neste sábado, 18 de novembro, a manifestação cultural negra estará em evidência em Dourados. Acontecem na cidade a VI Noite Cultural Alusiva à Consciência Negra e a III Edição da Feira Afro Zumbi Vive às 17 horas, na Praça Antônio João.

Os eventos anuais são organizados pelo Comafro (Conselho Municipal de Defesa e Desenvolvimento dos Direitos dos Afro-brasileiros) em parceria com o Centro Cultural Quintal de Palmares e o Ilê Megemulebaonã. O objetivo é promover a divulgação de empreendedores negros, além do ato político ao trazer segmentos do movimento negro e manifestações culturais em praça pública, na valorização da cultura afro-brasileira e a luta antirracista.

A Noite Cultural promete uma programação diversificada e repleta de talento, com apresentações musicais, danças, apresentações dos Povos de Terreiro, Capoeira, Dança, Rap, Slam, Rimas e atrações musicais e exposições de arte, todas voltadas para celebrar a cultura afro-brasileira.

Estão confirmados para se apresentar: Gideão Dias, Terra Seca, Intervenção do Hip-hop, Xirê, DJ Gabis, exposição de artes visuais com os artistas: Tom Kyo, Damata, Elias Aquino, Capoeira e Samba de roda e a cantora Keith.

Já a III Edição da Feira Afro Zumbi Vive reunirá artesãos, empreendedores e produtores locais e regionais que oferecerão uma variedade de produtos, desde roupas e acessórios a pratos típicos da culinária afro-brasileira.

