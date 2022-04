Sábado promete muita “sofrência” ao som de Jorge e Matheus na Expogrande 2022

Uma das maiores duplas de sertanejo universitário do Brasil, Jorge e Matheus se apresentará amanhã (23) no palco da Expogrande deste ano, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês.

O final de semana promete com muita sofrência ao som da dupla que faz sucesso desde 2007, que estourou com a canção ” Pode chorar”. Os artistas são responsáveis por muitos sucessos das mais animadas músicas sertanejas do Brasil, como “Voa Beija Flor”, “Amo Noite e Dia”, “A Hora é Agora”, “Sosseguei”, “Propaganda”, entre outras.

A dupla é natural de Itumbiara em Goiás, e já estão com 17 anos de estrada, começando a carreira em 2005. Em todos esses anos fizeram diversas turnês arrastando multidões em seus shows. Eles são os únicos artistas sertanejos brasileiros com mais de 1 bilhão de plays no Spotify.

E, esses sucessos prometem animar os “apaixonados” nos palcos campo-grandenses, agitando pessoas do Estado inteiro, trazendo aquela energia “romântica” com os grandes hits inesquecíveis da dupla.

Os Ingressos estão à venda, no site, na barbearia a Banca e Gugu lanches.