Aprenda a fazer a famosa empada frita de Salto

Hmmmm! Solta os cachorros, que hoje o Estado Online preparou aquela receitinha deliciosa da famosa empada frita de salto.

A receita é considera um bem cultural por meio do decreto municipal de Salto interior de São Paulo, desde 2007.

Anote a receita, e se delicie neste final de semana com os familiares e amigos.

Ingredientes : Massa

– 2 xícaras de chá de farinha de trigo

– 4 colheres de sopa de gordura vegetal

– 4 colheres de chá de fermento em pó

– 2 colheres de chá de sal

– água (o suficiente para amaciar a massa)

Recheio:

– 1 vidro de palmito

– 1 cebola pequena picada

– 1 xícara de salsinha picada

– 1 xícara de azeitonas (verdes ou pretas)

– 1 lata de ervilha

– 3 colheres de sopa de óleo

– 1 pitada de sal

– pimenta do reino a gosto

– farinha de trigo (para engrossar o recheio)

Preparo: Recheio

Frite a cebola no óleo quente, coloque o palmito e deixe cozinhar, coloque os demais ingredientes do recheio e engrosse com a farinha de trigo. Deixe esfriar e recheie as empadas.

Massa:

Misture todos os ingredientes da massa muito bem e deixe descansar. Abra a massa nas forminhas de empada e coloque o recheio. Cubra com outra rodela de massa por cima e frite em óleo bem quente.