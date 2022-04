Fórum promove troca de experiências no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes na segunda

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) promove, nesta segunda-feira (25), o Fórum Nacional sobre Políticas Públicas de Enfrentamento a Violência em Crianças e Adolescentes. O evento será transmitido pelo canal do YouTube @mdhbrasil e contará com a participação da ministra titular da Pasta, Cristiane Britto, na mesa de abertura, às 9h.

O Fórum contará com seis painéis com palestras que abordarão a proteção dos direitos de meninos e meninas no país. Durante as transmissões, o público poderá enviar perguntas, que serão respondidas pelos especialistas ao final de cada apresentação.

O objetivo da ação é mobilizar os atores do Sistema de Garantia de Direitos, buscando apoiar ações intersetoriais e promover a articulação de diversos órgãos e da sociedade civil para garantir o desenvolvimento integral e livre de violência do público infanto-juvenil.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente (SNDCA/MMFDH) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Na oportunidade, haverá ainda o lançamento oficial do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes (PLANEVCA).