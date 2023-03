Sábado com bazares culturais e solidariedade para animais

Para quem gosta de garimpar em Bazar ou ajudar a causa animal poderá aproveitar neste sábado (4), na Capital que oferece inúmeras opções que unem fazer o bem e comprar produtos de qualidade por um preço camarada.

Na região da Marques de Lavradio acontece a 3ª edição da Feira Cultural com mais de 55 expositores e 4 apresentações musicais: Felipe Lobo, Léo Cavallini e Ana Ferreira com bossa nova, Renatto Mendes com músicas autorais e regionais, e Igor Malheiros com voz e violão sertanejo. Começa às 17h e a entrada é gratuita.

Com mais de 20 brechós da cidade se reúnem oferecendo peças com precinho camarada. É a chance perfeita de economizar e renovar o guarda-roupa. A dica é levar uma sacola e aproveitar chegando cedo. Começa às 8h no Horto Florestal – Avenida Ernesto Geisel esquina com Fernando Corrêa da Costa.

Entrada: gratuita.

E para os amantes dos pets acontece o Bazar pelos Animais organizado por Kátia e as amigas Malu e Karla, que desde 2019 organizam o bazar para ajudar animais resgatados por protetores independentes. O bazar terá até peças de grifes. Ele acontece na Av. Mato Grosso, 3.332 na loja Pets Cão das 8h às 14h.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.