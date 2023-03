Com polêmica, Botafogo empata com Sergipe e avança na Copa do Brasil

O Botafogo jogou mal e esteve próximo da eliminação até os 54 minutos do segundo tempo. Porém, conseguiu arrancar um empate por 1 a 1 no último lance e avançou na Copa do Brasil.

Augusto Potiguar marcou um golaço de falta para o Gipão, equipe que disputa a Série D do futebol nacional, enquanto Adryelson garantiu a classificação do Glorioso.

Pressionado depois de perder clássicos seguidos para Vasco e Flamengo, respectivamente, no Campeonato Carioca, o Botafogo fez um primeiro tempo muito abaixo do esperado. Por outro lado, o Sergipe, que venceu seis dos últimos sete jogos em que disputou em seu estádio, usou a torcida a seu favor e ditou o ritmo da partida na etapa inicial.

Partida

O Glorioso foi dominado no primeiro tempo, demorou para acordar na etapa final e só chegou ao empate no abafa final. O gol da classificação foi marcado 30 segundos após os acréscimos dados pelo árbitro, o que gerou a revolta no time da casa.

Confusão

A partida foi marcada por confusões e agressões. O árbitro Bráulio da Silva Machado foi agredido por integrantes da delegação do Sergipe, enquanto o presidente do time, Ernan Sena, foi atacado por um dos assistentes com a bandeirinha.

Alguns torcedores do Sergipe também invadiram o gramado do Batistão e tentaram agredir o técnico do Botafogo, Luis Castro.

Tudo aconteceu ao final da partida, logo após o gol de empate do Botafogo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.