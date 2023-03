Hoje é o último dia para se inscrever no curso de informática que terá início na segunda-feira

Ainda dá tempo de se inscrever na segunda turma do Curso de Informática Intermediária, que encerra as inscrições nesta sexta-feira (3). as aulas começam segunda-feira e quem quiser aproveitar para aprender mais uma habilidade e se inserir de vez no mercado de trabalho a hora é agora.

O curso é oferecido pela Prefeitura de Campo Grande, em colaboração com a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro).

Devido à alta procura por vagas, serão formadas duas turmas fechadas – uma na parte da manhã e outra na parte da tarde -, cada uma com capacidade para atender até 30 alunos. As aulas serão realizadas na Incubadora Normann Edward Hanson, situada na Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima, número 2251, no Jardim São Conrado.

“Nosso objetivo é promover cada vez mais esses cursos, para que mais pessoas possam adquirir conhecimento em tecnologia e, com isso, tenham alternativas de novas ferramentas de trabalho”, diz o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila.

Além disso, a Prefeitura oferecerá uma agenda para o curso de Montagem e Manutenção de Computadores, destinado a pessoas que desejam aprimorar ainda mais suas habilidades.

Estão previstas duas turmas, ambas com início programado para o mês de maio. Durante o curso, os estudantes receberão orientações sobre montagem de microcomputadores, instalação e configuração de hardwares e softwares.

Informática Intermediária

• De 06/03 a 10/03 – Incubadora Normann Edward Hanson – Av. Gen. Alberto Carlos Mendonça Lima, 2251 – Jardim São Conrado.

• 10/04 a 14/04 – Incubadora Estrela Dalva – Av. Marques de Leão, 1214 – Parque dos Novos Estados.

Montagem e Manutenção de Computadores

• 23/05 a 02/06 – Incubadora Estrela Dalva – Av. Marques de Leão, 1214 – Parque dos Novos Estados.

• De 19/06 a 30/06 – Incubadora Zé Pereira – R. Eugênio Perón, 676 – Jardim Zé Pereira.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

