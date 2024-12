TRT/MS recebe ‘Selo Ouro’ no Prêmio CNJ de Qualidade

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região conquistou a categoria Ouro no Prêmio CNJ de Qualidade, a mais alta avaliação do Poder Judiciário, com 87,4% da pontuação máxima. A premiação foi anunciada nessa terça-feira (3), no 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado em Campo Grande (MS), pelo Conselho Nacional de Justiça.

“O TRT da 24ª Região, por meio de suas juízas, juízes, servidoras, servidores, estagiárias, estagiários, terceirizadas e terceirizados, reafirma o seu compromisso em entregar um serviço de excelência ao cidadão sul-mato-grossense. Continuaremos na luta diária para entrega de uma prestação jurisdicional efetiva e célere”, garantiu o presidente do TRT/MS, desembargador João Marcelo Balsanelli.

O presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luís Roberto Barrosso, disse que a premiação é um momento de valorizar o trabalho dos 91 tribunais do país sob a jurisdição do CNJ. “Nós atendemos uma reivindicação, que foi feita ao longo do ano, para fazer com uma distinção dos tribunais no tocante ao seu porte, que evidentemente não era justa a comparação entre tribunais que tinham pouco mais de uma dezena de desembargadores, de alguns dezenas de juízes, e tribunais que tinham centenas, e em alguns casos até milhares de juízes. Então, o certame este ano foi dividido em tribunais de pequeno porte, de médio porte e de grande porte, que hoje permite nós realizarmos com mais critério esta seleção”, explicou Barroso.

A Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul também conseguiu, pelo segundo ano seguido, pontuar em todos os itens do Ranking da Transparência do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). O TRT/MS ficou em 2º lugar no ranking por segmento de justiça e em 6º lugar na classificação nacional, com 101,80% de uma pontuação máxima de 102%. O ranking avalia a qualidade das informações disponibilizadas pelos órgãos da Justiça para a sociedade, de modo a estimular uma comunicação mais clara, transparente e padronizada com cidadãs e cidadãos.

Avaliação

O Prêmio CNJ de Qualidade é divido em quatro eixos temáticos: governança, produtividade, transparência e dados e tecnologia. Para cada um dos requisitos, foi atribuído um valor de pontuação, com itens diferenciados por segmento de Justiça. Os tribunais que alcançaram melhor colocação entre aqueles do mesmo ramo foram reconhecidos pelo Prêmio CNJ de Qualidade nas categorias “Excelência”, “Diamante”, “Ouro” e “Prata”.

A premiação, que ocorre todos os anos, tem como principal objetivo incentivar a organização judiciária de forma a promover a transparência, a qualidade da informação e a celeridade processual. Todos os tribunais participam da premiação, incluindo os superiores, os 27 TJs (Tribunais de Justiça), os cinco TRFs (Tribunais Regionais Federais), os 24 TRTs (Tribunais Regionais do Trabalho), os 27 TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) e os três TJMs (Tribunais de Justiça Militar) dos estados.