Rochedinho é palco para a 7ª edição da festa do queijo, que acontece neste sábado

A festa que traz diversos expositores do Estado, além de moda e artesanato

Com sete de anos de existência, a Festa do Queijo de Rochedinho já se tornou tradicional em Mato Grosso do Sul, responsável por mostrar a população o melhor da gastronomia do pequeno e médio produtor do Estado, com os mais diversos sabores presentes. Após um adiamento devido à alta de casos de síndromes respiratórias no distrito, a festa será realizada hoje (8), com vários expositores e shows de Alma Serrana e Gilson e Júnior. A entrada é gratuita.

Presente que virou negócio

De forma caseira, sem adição de conservantes e baixa adição de açúcares, a professora aposentada, Ana Cristina Garcia Anache, criou a Saboratta Delícias Caseiras, que produz conservas de pimenta, legumes, geleias, molhos e doces, com objetivo de proporcionar aos clientes lembranças afetivas.

O negócio começou de forma despretensiosa, criado apenas como forma de presentar amigos. “Num final de semana fomos visitar amigos que se mudaram para uma chácara. De lá trouxemos legumes e pimentas, com a intenção de fazermos conservas, para nosso consumo. Mas, além de consumirmos, resolvemos presentear alguns amigos, que aprovaram nossos produtos e sugeriram que continuássemos a produzir, como um hobby. Essa sugestão serviu para alavancar nossas expectativas de vida e, a partir desse momento, começamos a pesquisar e a realizar vários cursos, presencialmente e pela Internet, sobre produção e novas técnicas de conservação e manipulação dos alimentos”, contou a empreendedora ao jornal O Estado.

“Em 2023, fomos convidados a participar da 6ª edição da Festa do Queijo, o que para nos foi muito gratificante. Fizemos muitos contatos além de divulgar nossa empresa e produtos, o que muito nos engrandeceu. Já estávamos ansiosos pela 7ª Festa do Queijo”, complementa.

Agora, o carro chefe da Saboratta são as pimentas e doces, principalmente os que remetem aos doces antigos. Para a Festa do Queijo, Anache revelou que trará novidades. “Conserva (Seleta de Legumes), Doce (Furrundum), Geleias (Sabores diferenciados), Pimentas Nucleares (frutos e molhos)”.

Além disso, a marca renovou seus designs e embalagens. “De maneira geral, estamos empolgados para apresentar nossos produtos. Sentimos que a cada evento ou feira, a aceitação dos nossos produtos tem conseguido crescimento das vendas e procura cada vez maior”, finaliza.

Doces sonhos

Já a empreendedora Heloisa Aparecida da Costa, do Apiário Morada do Sol, diz que o evento vem dar oportunidade para ela consolidar seu sonho. “Eu já trabalhava com abelhas há muitos anos em Aral Moreira, faz 7 anos que estou em Rochedinho. Um dia eu sonhei que estava trabalhando com as abelhas, no meio do mato, com o rio no fundo. No outro dia fui atrás de caixas e dos enxames. Me capacitei no Senar/MS e desde então estamos evoluindo na produção”, conta.

A apicultor cria abelhas do tipo Apis, popularmente conhecida como abelha-europeia ou abelha com ferrão, além das abelhas nativas.

“É um trabalho que faço com muito prazer. Com a minha idade, as pessoas acham incrível eu ter a vontade e disponibilidade para trabalhar com abelhas, porque é um trabalho delicado, que precisa ter força, coragem, animo. Vendo o mel na região, e em Campo Grande. O trabalho também requer muito estudo, estou crescendo cada vez mais na apicultura, e essa festa ajuda muito a gente, já que tem um público bom e se tornou referência no Estado, o que torna o nosso negócio conhecido, além do financeiro, já que os produtores vendem bem durante o evento. É uma grande oportunidade para os pequenos produtores.”, revelou. Para a festa, ela trará o mel com favo, que chama a atenção de quem não conhece.

Referência

Um dos expositores presentes é o Queijos Dazú, de Alceu Cabral e Zuleide Canhete Rodrigues. A marca se consolida no Estado na produção de queijos variado e de qualidade, saídos direto da agricultura familiar.

“A ideia era só produzir leite, e nós, lógico, queríamos fazer um leite de qualidade. Então optamos por utilizar vacas Jersey [raça de pequeno porte conhecida principalmente como gado leiteiro], conhecida como a melhor do mundo para a produção do leite. Porém, vimos o nosso leite sendo misturado com outros durante a venda para as empresas de laticínio, que também era de um valor muito abaixado do esperado, que não pagaria nossos custos, então desistimos da produção e passamos a produzir queijo”, disse Alceu em entrevista ao jornal O Estado.

Com produtos que variam entre o queijo curado, temperado e queijo maturado ao vinho, os sabores que mais fazem sucesso é o queijo do reino e o queijo fresco. “Temos um queijo que está fazendo muito sucesso, que é o queijo do reino, de massa cozida, é uma receita holandesa, e vem ganhando o mercado. Mas nós temos o queijo fresco, que é semelhante ao minas frescal, um pouco mais ‘elaborado’. Esses são os produtos que mais fazem sucesso”.

Para Cabral, a festa do queijo é uma oportunidade de mostra a força do pequeno produtor.

“A nossa ideia é passar para a comunidade que a agricultura familiar é muito rentável, desde que você tenha um foco, um projeto para tocar. Hoje, o nosso queijo é conhecido no Estado inteiro, tem sido preferência nas feiras, mas a gente não tem pernas para tudo, ainda temos dificuldade de estar em todos os cantos. Mas, acredito que para a economia da região isso reflete muito, porque é um queijo que está saído de uma propriedade rural, da agricultura familiar, de uma cidade pequena como Jaraguari. Então, estamos levando o nome de Jaraguari para todos os cantos”, completa.

Serviço

Além dos quitutes das barraquinhas de queijos e derivados do leite, haverá uma praça de alimentação com as mais diversas guloseimas que vão do cachorro-quente ao churrasco de chão. Também haverá food truck com pratos variados e bebidas, como churros, acarajé, drinks e o delicioso chopp pilsen. Os shows devem começar a partir das 18h30.

