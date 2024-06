36ª Noite da Poesia está com inscrições abertas até dia 30

A premiação será realizada ao longo de dois dias de evento com oficinas

As inscrições para o concurso literário da 36ª Noite de Poesia estão abertas. O evento, agendado para os dias 30 e 31 de agosto, é um dos destaques culturais do Centro-Oeste, sendo organizado pela UBE-MS (União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul) em colaboração com a Prefeitura de Campo Grande. Serão premiados os melhores poemas em duas categorias: autores nacionais e sul-mato-grossenses . As Inscrições vão até 30 de junho, horário de MS.

Com o intuito de reconhecer e valorizar os talentos literários emergentes e consolidados em todo o país, a organização do evento premiará os vencedores de cada categoria. Os 10 melhores poemas serão selecionados como finalistas, e os três primeiros colocados de cada categoria serão agraciados com prêmios em dinheiro: R$ 5.000,00 para o primeiro lugar, R$ 3.000,00 para o segundo lugar e R$ 2.000,00 para o terceiro colocado.

As inscrições são gratuitas e abertas a todos, sem restrição de idade, e aceita inscrições de brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros residentes no país. A única exigência é que os poemas sejam escritos em Língua Portuguesa.

A 36ª Noite da Poesia está marcada para os dias 30 e 31 de agosto, com uma programação rica e diversificada. Além da cerimônia de premiação, haverá oficinas literárias, palestras e atividades culturais. Destaques incluem as poetisas Nina Rizzi e Ryane Leão, com oficinas e palestras inspiradoras.

Os detalhes sobre o local do evento serão divulgados em breve, porém, a expectativa já é elevada para esta edição, que reforçará o papel de Campo Grande como um importante polo literário no Brasil. Em 2023, o concurso atraiu mais de 1.000 inscrições de todo o país.

Dáfini Lisboa, presidente da UBE/MS e responsável pela organização da 36ª Noite da Poesia destacou sobre a organização e importância do evento “A expectativa é de que o evento mantenha sua tradição e possa também, cada vez mais, dialogar com as novas forças poéticas que geram identificação em diferentes gerações e grupos de pessoas”, afirmou.

Além das atividades programadas, o evento oferecerá espaços dedicados à gastronomia e à venda de livros, proporcionando um ambiente acolhedor e propício para o encontro entre escritores, leitores e entusiastas da literatura.

Edições anteriores

O evento, em suas edições anteriores, contou com a participação de renomados nomes da literatura nacional, como Adélia Prado, Nélida Pinõn, Moacyr Scliar, Ariano Suassuna, Arnaldo Antunes, Gabriel, o Pensador e Adriana Calcanhotto. Celebrando a poesia em toda sua magia, a Noite da Poesia é um evento cultural anual que presta homenagem aos talentosos autores sul-mato-grossenses.

Anteriormente o evento promoveu experiências marcantes para os amantes da arte, poesia e literatura. Entre os destaques, estão as participações da escritora e professora Divanize Carbonieri, com sua apresentação sobre “Processos criativos na escrita e leitura de poesia”, e da jornalista, atriz, publicitária e escritora Paula Taitelbaum, que abordou a “Poética da Fantasia”. O evento também contou com a presença do renomado poeta e escritor Claudio Daniel, que debateu sobre as tendências da poesia.

A professora de literatura nos cursos de graduação e pós-graduação em Letras na UEMS, Doutora em letras eestudos literários pela UEL, Susylene Dias de Araujo, conquistou o segundo lugar na edição anterior com seu poema autoral que abordava temas de justiça no Brasil. Em entrevista ao Jornal O Estado, ela compartilha sua experiência e reflexões sobre o concurso.

“Escrevi um poema que abordava o tema da justiça, mas sinceramente, não esperava ganhar. Apenas me inscrevi para participar e foi uma surpresa muito agradável ver meu nome entre os premiados. Isso me deu um estímulo incrível para continuar escrevendo. Desde então, escrevi outros poemas, que estão guardados aqui na gaveta. Acho que, quando surgir a oportunidade, pretendo reuní-los em um livro”, afirmou.

Para as pessoas que estão pensando em se inscrever, mas estão receosas quanto às suas produções e participações, Araujo destaca a transparência do evento.

“Eu diria que o concurso é bem democrático e transparente. Vale a tentativa Aceita inscritos de todo Brasil e inclui os candidatos de MS em uma categoria específica. Aceita inscritos estreantes na poesia, inclusive, fui estreante no ano passado. É transparente por evidenciar os critérios de maneira clara. Além de divulgar a premiação em um evento público. Um concurso confiável, de tradição e muito especial”, explicou.

Susylene ainda destaca o incentivo à escrita e o estímulo para continuar produzindo que o evento proporciona aos participantes.

“Além disso, a temática do meu poema, relacionada à justiça, era muito relevante naquele momento da minha vida e também no contexto social e político do país. Isso faz com que o concurso seja uma espécie de gatilho para reflexões. Não é interessante como o concurso não impõe um tema específico? Isso permite que os poetas, como antenas sociais, captem questões relevantes para suas produções e participem. Não deixem de enviar suas inscrições”, finalizou a poetisa.

Serviço

A 36ª Noite da Poesia está agendada para os dias 30 e 31 de agosto. Para mais informações, incluindo inscrições e regulamentos, visite o site oficial do evento em https://www.ubems.org.br. As inscrições são gratuitas e abertas a todos, e serão aceitas até meia-noite do dia 30 de junho de 2024, de acordo com o horário de Mato Grosso do Sul. Os detalhes sobre o local serão divulgados em breve

Por Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: