‘TransCine: Cinema em Trânsito’ entrega projetores para instituições parceiras em Campo Grande

Após um mês de oficinas transformadoras, a TransCine – Cinema em Trânsito deu um passo além no projeto “Crie e Conte Sua História”, realizado em quatro bairros periféricos de Campo Grande. Além de capacitar adolescentes para contarem suas próprias narrativas por meio do audiovisual, o projeto encerrou suas atividades com a entrega de projetores às instituições parceiras, fortalecendo a autonomia das comunidades atendidas e incentivando a criação de cineclubes locais.

As instituições contempladas foram: Associação Familiar Comunidade Negra São João Batista (Pioneiros), Espaço Cultural Instituto Projeto Livres (Iracy Coelho), Núcleo Humanitário da Nhanhá (Vila Nhanhá) e Projeto Socioeducativo Harmonia e Frutos (Jardim Columbia).

Para a idealizadora do projeto e coordenadora da TransCine, Mariana Sena, a entrega dos equipamentos representa a continuidade de um trabalho. “Mais do que oficinas, quisemos plantar sementes. Esses projetores são ferramentas para que cada instituição dê sequência ao trabalho, exibindo filmes, formando plateias e criando espaços de reflexão dentro de seus territórios. O cineclube é um espaço de resistência e de pertencimento, e a nossa missão é garantir que a cultura esteja cada vez mais próxima de quem mais precisa dela”.

Já para a professora Rô, coordenadora do Instituto Projeto Livres, um dos espaços beneficiados, o gesto tem um valor que vai além da materialidade. “Receber esse projetor é como abrir uma janela. Agora nossos alunos e nossa comunidade podem ter acesso a filmes, debates e momentos coletivos que antes pareciam distantes. Esse gesto da TransCine nos fortalece e nos mostra que juntos podemos transformar realidades”.

Com essa ação, a TransCine reafirma seu compromisso de democratizar o acesso ao audiovisual e fortalecer a potência cultural das comunidades periféricas de Campo Grande, mostrando que contar histórias e vê-las projetadas na tela pode ser um poderoso caminho de transformação social.

Este projeto foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura (MinC), por meio de edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.