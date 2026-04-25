Michel Teló é destaque em show gratuito no Parque das Nações Indígenas em maio

Evento acontece entre 15 e 17 de maio com programação cultural, workshops e atividades formativas gratuitas

Campo Grande será palco de uma programação especial da Semana S entre os dias 15 e 17 de maio, reunindo diversas atividades abertas ao público. Um dos momentos mais aguardados será o show gratuito do cantor Michel Teló, que se apresenta no dia 16, a partir das 19h, no Parque das Nações Indígenas.

Ao longo do sábado, o espaço receberá uma série de ações voltadas ao bem-estar e lazer, incluindo atividades físicas, sessões de massoterapia, avaliação de bioimpedância e uma feira com benefícios voltados ao público. A programação cultural também contará com a apresentação da Orquestra Jovem do Sesc Mato Grosso do Sul, que antecede o show principal.

Embora a Semana S aconteça em todo o Brasil durante o mês de maio, em Campo Grande a agenda foi concentrada nesses três dias para intensificar as atividades locais. No domingo, dia 17, o público também poderá participar do Circuito Sesc de Corrida, que terá uma etapa realizada no Horto Florestal.

Novidades

Durante coletiva de imprensa, o diretor regional do Sesc, Vitor Mello, destacou as novidades da Semana S 2026, que chega com proposta ampliada em Mato Grosso do Sul. Segundo ele, o evento mantém o compromisso de oferecer à população uma programação diversificada, reunindo cultura, entretenimento, esporte e informação de qualidade.

A principal mudança desta edição é a expansão do calendário, que deixa de se concentrar em poucos dias e passa a ocupar uma semana inteira de atividades, entre os dias 11 e 17 de maio.

“Para 2026, seguimos com o mesmo objetivo de levar cultura, informação, entretenimento e esporte para a comunidade. A diferença é que estamos ampliando a programação da Semana S: em vez de apenas dois dias, como em 2025, neste ano teremos uma semana inteira de atividades, de 11 a 17 de maio”, destaca.

A programação da Semana S 2026 será marcada pela diversidade de atividades, reunindo oficinas, workshops, palestras, além de ações voltadas ao entretenimento e ao esporte.

A iniciativa também inclui atividades nas academias e no hotel do Sesc, ampliando as possibilidades de participação do público e reforçando o caráter integrado dos serviços oferecidos pelo sistema.

“Nosso objetivo é oferecer uma programação variada, com oficinas, workshops, palestras e atividades esportivas e de lazer, incluindo ações nas academias e no hotel do Sesc. E o mais importante é que tudo será gratuito, para que a população possa participar e conhecer melhor os serviços que o Sesc, o Senac, a federação e os sindicatos oferecem para a comunidade”, destaca.

A organização estima que cerca de 15 mil pessoas passem pelo evento ao longo dos três dias, incluindo visitantes de diferentes cidades do interior do Estado, que devem participar por meio de caravanas.

Além das atividades culturais e esportivas, a programação contará ainda com sorteios de prêmios para os participantes inscritos. Entre os itens anunciados estão viagens para Bonito, ingressos para atrações turísticas e até uma motocicleta zero quilômetro, incentivando ainda mais a participação do público.

Para conferir a programação completa, acesse https://mkt.sescms.com.br/semana-s.

Amanda Ferreira e Brenda Leitte