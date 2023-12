Réveillon na Capital promete música e mesas fartas

Cidade do Natal, Clube Estoril e Bonito de la Musique são algumas das festas para celebrar a entrada em 2024

Para entrar 2024 com o pé direito, música, diversão e alegria, festas de réveillon são realizadas em Campo Grande e no interior. O Clube Estoril planejou uma noite especial com atrações para toda a família.

Com monitores especializados, a área kids do clube estará cheia de atividades recreativas para as crianças, além de outras atrações, especialmente preparadas para os adolescentes. A noite também contará com tributos a artistas como Michael Jackson, Rita Lee, Tim Maia, Mamonas Assassinas e Bon Jovi, além de apresentações de samba, pagode, bateria de escola de samba e flashback. Além disso, o evento oferece o conforto do open bar e um cardápio completo.

Desde 2017, o Réveillon no Clube Estoril é realizado proporcionando uma experiência completa, conforme comenta o produtor cultural Thiago Coutinho. “Já realizamos o Réveillon no Clube Estoril há 6 anos, sempre com casa cheia. Para esse ano, esperamos casa cheia, novamente. A banda que vai fazer os tributos foi montada exatamente para tocar no réveillon. Fora eles, vamos ter a apresentação da banda Sampri e a bateria de escola de samba Tim da Vila, vai ser incrível”, enfatiza o produtor.

Ingressos podem ser adquiridos pelo site www.eventoscg.com.br ou pelo telefone (67) 98119-2120. São disponibilizadas opções de mesas fechadas para 8 pessoas ou ingressos individuais (mesa compartilhada), com preços promocionais nos primeiros lotes.

Ano-Novo na Cidade do Natal

Em celebração à chegada de 2024, neste domingo (31), a prefeitura organizou uma programação especial para a virada do ano. À meia-noite, nos altos da Afonso Pena, um espetáculo de luzes acompanhará uma queima de fogos de artifício silenciosos, com duração de quatro minutos. Além da tradicional Parada Natalina, que ocorre às 21h, o DJ BWM inicia as atrações de Ano-Novo. Em seguida, a partir das 23h, o grupo Samba 10 recebe 2024 com um repertório repleto de samba e pagode até 1h30.

O espaço abrirá suas portas às 17h30, como nos outros dias da Cidade do Natal, mas, nessa ocasião, as atividades serão encerradas mais tarde.

Durante os dias 31 e 1º, toda a estrutura da Cidade do Natal estará em funcionamento normal. Os brinquedos e a Casa do Papai Noel encerrarão suas atividades às 20h30, enquanto a praça de alimentação continuará aberta até à 1h30. Toda a estrutura da Cidade do Natal funcionará normalmente nos dias 31 e 1º.

Réveillon Deville Celebrate

Com alta gastronomia, decoração especial e atrações musicais para brindar a chegada de 2024, a tradicional festa de Réveillon Deville Celebrate do Hotel Deville Prime Campo Grande está de volta. A entrada varia de R$ 650 a R$ 2.332. O Deville está localizado na Av. Mato Grosso, 4.250, Carandá Bosque.

O Deville Prime Campo Grande está situado em um dos bairros mais valorizados da capital sul-matogrossense. Próximo ao Parque das Nações Indígenas, o hotel é cercado por ampla área verde e oferece uma excelente estrutura para lazer, eventos e negócios, além de serviços especiais e gastronomia brasileira e local para garantir a melhor estadia para quem viaja ao destino. Seus atributos são referências para a tradicional festa de fim de ano. Com uma programação especial, o evento inclui jantar com cardápio exclusivo assinado pelo chef Ito Carvalho, open bar, atrações musicais e queima de fogos. Para mais informações, acesse, no Instagram: @devillecampogrande.

Interstellar 2023-2024

Na sua 3ª edição, o Cósmica Réveillon dá as boas-vindas a 2024 com 24 horas de festa ininterrupta, repleta de muito trance e um line-up fechado com DJs regionais e nacionais, como DJs FNX, Lasmar e Jungle Monkey Música. Os ingressos continuam no 3º lote e são vendidos a R$ 100,00, e um combo de dois ingressos pode ser adquirido por R$ 180,00. Para mais informações, acesse, no Instagram: @suaverecorscrew.

Réveillon Bonito de la Musique

A partir das 23h, o Réveillon Bonito de la Musique promete uma espetacular queima de fogos na virada, uma festa animada na Praia da Figueira e a presença da maior seleção de DJs já vista em Bonito.

Na área premium, os ingressos estão disponíveis por R$ 380,00 (meia-entrada) e R$ 420,00 (inteira). O evento oferece um open bar das 23h às 6h, incluindo whisky 8 anos, vodka importada, champagne, gin, Campari, caipiroskas de frutas (três sabores), drinks de gin (três sabores), mojitos, entre outros.

Para o backstage, os ingressos estão à venda por R$ 550,00 (meiaentrada) e R$ 610,00 (inteira). O pacote inclui um open bar das 23h às 6h, com licor 43, whisky Old Parr 12 anos, vodka Ciroc importada, champagne, gin Tanqueray, Campari, caipiroskas de frutas (três sabores), drinks de gin (três sabores), mojitos, Aperol Spritz e muito mais. Para mais informações, acesse o site bonitodelamusique.com.br

