Empresas de tecnologia sofrem com a falta de profissionais qualificados

Enquanto no exterior gigantes da tecnologia anunciam cortes de funcionários, aqui no Brasil as empresas do setor tentam lidar com a falta de profissionais qualificados.

Um estudo da Brasscom (Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação) mostra que o déficit na oferta desta mão de obra deve chegar a 70% em três anos.

Até 2025, o Brasil vai precisar de 540 mil novos profissionais de TI, mas o país forma por ano apenas 53 mil.

Segundo o levantamento, o setor oferece salário três vezes maior do que a média nacional – quando o assunto é software, a renda média chega a quase R$ 7 mil.

O problema é que na formação superior existe uma grande evasão. 7 entre 10 alunos que começam um curso na área não terminam.

Existem três motivos para isso acontecer: alguns alunos desistem porque ficam empregados logo no início da faculdade, uma parte vai trabalhar fora do país antes mesmo de pegar o diploma, mas a grande maioria larga o curso porque não consegue acompanhar o nível de complexidade das aulas.

Com informações do SBT News.

