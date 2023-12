Brasil gerou mais de 130 mil postos de trabalho em novembro

O Brasil gerou 130.097 novos postos de trabalho com carteira assinada no mês do novembro. A informação foi divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta quinta-feira (28). Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), foram 1.866.752 admissões e 1.736.655 demissões.

O maior crescimento das vagas de emprego formal ocorreu no setor de serviços, com saldo positivo de 92.620 postos de trabalho. A maioria das oportunidades foram abertas nas áreas de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas.

Segundo o Caged, o setor de comércio também puxou a alta no emprego em novembro, com 88.706 novas vagas. A maioria delas nas áreas de varejista de artigos do vestuário e acessórios, mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios e supermercados, além dos artigos de varejista de calçados.

Segundo o Ministério do Trabalho, o emprego formal teve queda sazonal em setores como o da indústria (-12.911) e construção civil (-17.300). Também houve queda na agropecuária (-21.017).

O resultado registrado em novembro de 2023 também supera os números do mesmo mês em 2022, que teve uma alta de 127.832 vagas de emprego.

Destaques

A Unidade da Federação com melhor saldo de postos de trabalho foi São Paulo, com geração de 47.273 postos (+0,35%), em sua maioria no setor de serviços (+36.099); no Rio de Janeiro, geração de 23.514 postos (+0,67%) e Rio Grande do Sul, com saldo positivo de 11.799 postos (+0.43%).

Já as com menores saldos estão Goiás, com -7.073 postos (-0,49%), com impacto da agropecuária (-5.229); Mato Grosso com -4.178 postos (-0,47%), com impacto da agropecuária (-3.772); e o Piauí com -124 postos (-0,04%), com impacto da fabricação do álcool (-887).

Grupos populacionais

Em novembro, o saldo foi positivo para mulheres (+95.356) e para homens (+34.732). No que se refere à população com deficiência, foi identificado saldo positivo de +1.344 postos de trabalho. Além disso, o saldo foi positivo para pardos (+78.122), brancos (+49.412), pretos (+23.472), amarelos (+15.762) e indígenas (+1.336).

Acumulado do ano

No acumulado de janeiro a novembro, foram gerados no país 1.914.467 postos de trabalho, ficando o resultado positivo nos 5 grandes grupamentos econômicos e nas 27 Unidades da Federação.

As Unidades da Federação com maior saldo no acumulado de 2023 foram São Paulo (+551.172, +4,2%), Minas Gerais (+187.866, +4,2%) e Rio de Janeiro (+165.701, +4,9%). As que ficaram com o menor saldo no acumulado do ano foram o Acre (+4.969, +5,4%), Roraima (+5.713, +7,9%) e Amapá (+6.319, +8,3%).

Com isso, o estoque total recuperado para o Caged foi de 44.358.892 postos de trabalho formais.

Com informações do SBT News.

