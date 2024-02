Responsabilidade, alegria e Carnaval

Com ações de conscientização, blocos de Campo Grande e bateria corumbaense abrem a temporada de Carnaval 2024

Após um mês esquentando os tamborins, inicia hoje (3) o Carnaval de rua da Capital. Ao todo, são 14 blocos que ocuparão as ruas de Campo Grande com muito festejo e folia nos próximos dias. Um dos primeiros a fazer a alegria dos foliões neste sábado (3) é o bloco ‘As Depravadas’, que fará a festa no calçadão da Barão, das 9 às 13h, em frente ao tradicional bar do Zé. A partir das 16h às 22h, com cores vibrantes, promovendo uma mistura de ritmos, o bloco Calcinha Molhada ocupa a Praça Aquidauana. O Governo do Estado em parceria com a Prefeitura promove atividades de conscientização durante a folia, a fim de promover um Carnaval seguro e responsável para todos.

Ambos os eventos programados para este sábado (3) foram promovidos pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) em parceria com a Prefeitura de Campo Grande. Sexta-feira (2), durante uma coletiva de imprensa realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), a Fundação de Cultura compartilhou planos e estratégias estabelecidas para realizar um carnaval memorável, responsável e receptivo para todas as idades. O encontro, intitulado ‘Boas Atitudes Fazem um Bom Carnaval’, levantou estratégias elaboradas entre a Sectur, Semadur, Agetran, Detran, Defensoria Pública, entre outros, para um carnaval seguro para todos. A mobilização realizada pelos órgãos prevê ações com enfrentamento ao assédio, prevenção contra roubos e furtos, trânsito seguro e direitos da população infanto-juvenil.

“O carnaval é da cidade, e a preocupação é oferecer o melhor Carnaval para a população, com resultados positivos e com segurança. Nós temos nos reunido frequentemente para adotar todas as medidas necessárias para que o nosso carnaval seja excelente”, disse a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande, Mara Bethânia Gurgel.

Dentre as ações que serão promovidas, um camarote será montado ao lado da Esplanada Ferroviária, com o intuito de promover campanhas de conscientização para um trânsito seguro e prevenção contra o abuso de álcool. Com entrada limitada para 100 pessoas, aberto a partir das 18h, só poderão ter acesso ao espaço os foliões que passarem pelo teste de bafômetro.

O camarote promoverá atividades de conscientização, como, por exemplo, óculos de realidade virtual que simularão o estado de embriaguez absurdo. Brincadeiras e jogos voltados para o público infantil, sobre o trânsito, entre outras dinâmicas, também compõem a programação do carnaval de 2024. Além disso, o recinto também contará com um pronto atendimento.

“Nós vamos ter um pronto atendimento feito na esplanada mesmo, onde a gente tem a plataforma cultural, na galeria de livro, ali terá um ambulatório. Vamos te o fechamento de todas as ruas, algumas estruturas de tendas, apoio de alimentação, enfim, uma série de medidas que estão sendo tomadas e que devem gerar em torno de uns R$ 300 mil de apoio”, acrescentou a secretária Mara Bethânia.

“Paz & Amor & Alegria & Carnaval”

Composto principalmente por profissionais da imprensa, o Bloco ‘As Depravadas’ faz a folia na Barão do Rio Branco sob o tema ‘Paz & Amor & Alegria & Carnaval’. As atrações musicais confirmadas prometem animar o público de todas as faixas etárias e gostos. As atrações incluem Daran Junior e DJ Piti, trazendo muito samba, além da banda ‘Aqueles Karas’, que animará o bloco com as melhores tradicionais marchinhas de carnaval. A proposta do bloco, segundo a organizadora geral Eliane Nobre, é promover uma festa inclusiva, abrangendo crianças, jovens e idosos, com a expectativa de alcançar uma média de mil pessoas.

“Para a gente é sempre um grande privilégio abrir a temporada de Carnaval de blocos de rua em Campo Grande. Já virou uma tradição. Sempre procuramos fazer uma festa muito bonita, bem alegre, com muita música e que contemple todos os públicos”, disse Eliane.

Distinguindo-se dos outros blocos, ‘As Depravadas’ é o único a realizar a folia pela parte da manhã. O encontro será no bar do Zé, localizado há 70 anos, no centro da Capital. O boteco ‘raiz’, já foi considerado um dos pontos favoritos para celebrações, e fica em frente à Riachuelo, na Barão do Rio Branco, 1213 – Centro.

Bateria Corumbaense

O sábado também promete ser agitado no Shopping Norte Sul. A partir das 17h, o espaço vira palco para o lançamento da folia corumbaense. Com o tema ‘O Pantanal é a passarela do samba e da alegria’, o público que passar ao shopping poderá aproveitar a folia da bateria, da ginga e, claro, de toda emoção que envolve o carnaval corumbaense. Trazer uma amostra do carnaval de Corumba até a Capital, segundo o assessor executivo da fundação Sandro Asseff, é um convite ao campo-grandense para o carnaval mais tradicional do Estado.

“Vamos levar a corte, a rainha de bateria, o rei, as duas princesas e a rainha. Algumas pastoras, duas representações de bandinhas, uma de sopro e uma bateria de escola de samba. Tentaremos representar aquilo que apresentamos em Corumbá. Então, enviamos uma delegação de 45 pessoas que vão aos espaços de maior circulação em Campo Grande, propondo um convite para que os campo-grandenses venham prestigiar o nosso Carnaval”, disse o assessor.

Bloco Calcinha Molhada

Para concluir a programação de hoje (3), das 16h às 22h, o Bloco Calcinha Molhada faz a folia na Praça Aquidauana. Do desejo consciente de ocupar o espaço público e de criar um ambiente onde o assédio e o desrespeito não impeçam a alegria, o bloco fundado por mulheres existe há sete anos, promovendo em diversos espaços da Capital a importância de eventos culturais seguros para mulheres e crianças. “Promover um espaço seguro para mulheres acaba se tornando um ambiente acolhedor também para o público LGBTQIA+ e outras faixas etárias”, enfatizou Raína Menezes.

Para o Carnaval de 2024, o Governo investiu R$ 2,3 milhões em Corumbá e Campo Grande.

Por Ana Cavalcante

