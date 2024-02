Agendão Cultural: Blocos de rua, apresentação de teatro e feiras são as atrações neste fim de semana

Grupo Casa abre temporada de espetáculos e o bloco ‘As Depravadas’ faz festa na Barão, neste sábado

O Bloco “As Depravadas” toma conta da Barão do Rio Branco neste sábado (3), das 9h às 13h30, em frente ao Bar do Zé. Composto principalmente por profissionais da imprensa, o bloco visa proporcionar aos foliões um dia de carnaval fora do horário de trabalho. Neste sábado (3), o bloco ocupará o calçadão da Barão sob o tema ‘Paz & Amor & Alegria & Carnaval’.

As atrações confirmadas incluem Daran Junior e DJ Piti, trazendo muito samba, além da banda ‘Aqueles Karas’, que animará com as melhores o bloco com as tradicionais marchinhas de carnaval. Todas as faixas etárias são bem-vindas, e a organizadora do bloco, Eliane Nobre, convida: “Vista sua fantasia e vamos brincar o carnaval com alegria.”

Fundado nos anos 1990 por profissionais da imprensa sul- -mato-grossense, o bloco “As Depravadas” adotou um nome provocativo como parte da irreverência jornalística – uma brincadeira típica de jornalistas, à época, para criar manchetes. Além de ser inspirado em um bloco tradicional de São Luís, Maranhão, onde um dos criadores morou, o publicitário e coidealizador do bloco, Maranhão Viegas, conta que a ideia surgiu casualmente no Bar do Zé durante uma conversa sobre o carnaval de rua. Papo que resultou em uma tradição de 30 anos.

Em 2024, o bloco busca celebrar o verdadeiro espírito do Carnaval, enfatizando união, alegria e paz. “Queremos lembrar a todos que o carnaval é uma das maiores festas brasileiras e o carnaval de rua de Campo Grande está cada vez mais organizado, lindo e cheio de alegria”, convidou Eliane Nobre.

Temporada de espetáculos Grupo Casa

De sexta a sábado (dias 2, 3 e 4) o Grupo Casa – Coletivo de artistas, em comemoração a trajetória de dez anos, abre a temporada de espetáculos com programação para todas as idades. Na noite de abertura, a Companhia apresenta o espetáculo “Dom Casmurro”, adaptação do romance escrito por Machado de Assis e publicado em 1899. No domingo, dia 4, o grupo Badaiá, de Ribeirão Preto, São Paulo, apresenta o espetáculo de teatro de bonecos “Morto Vivo”, na sede do Grupo Casa. Os ingressos podem ser adquiridos pelo whatsapp, no número (67) 99618-2852.

Vencedor do prêmio de melhor espetáculo no Festival FEMA (SP) 2020, “Dom Casmurro” foi construído online durante a pandemia de COVID-19 e depois ganhou os palcos de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Hoje (2) e sábado (3), a peça será apresentada em duas sessões, às 19h e às 20h30. Em cena, Bento Santiago retoma a infância que passou na Rua de Matacavalos e a história do amor e das desventuras com sua amiga de infância Capitu, interpretada por Amanda Pessoa. Junto do elenco, a banda, composta por Leonardo de Castro, Isabela Lopes e Vinicius Rocha e Caroline Mazeto dá o tom da peça, retomando discussões que parecem morar no passado, mas que ainda vivenciamos no nosso cotidiano, como a misoginia e o racismo.

Além da apresentação de “Dom Casmurro”, a Companhia recebe o grupo Badaiá. Com o espetáculo “Morto Vivo”, o público será apresentado a história de um menino, que tem medo de fantasmas, e conhece uma caveirinha, que tem medo de pessoas. No início, eles se estranham, mas aprendem a vencer seus medos e preconceitos até construírem uma amizade sincera. No palco, os dois bonecos mostram, de forma educativa, a importância da empatia, da tolerância e do respeito às diferenças.

O espetáculo faz uso de bonecos desenvolvidos com materiais de baixo custo, basicamente papelão e papel. A manipulação das personagens é uma mescla entre a técnica do “fantoche” com a manipulação direta. “Todo o espetáculo é bem brincante, cômico… Com muito jogo com a plateia” explica uma das manipuladoras dos bonecos, Elaine Guarani. “Morto Vivo” será apresentado em duas sessões, às 10h e às 16h.

Sexta-feira (2)

Blues Bar

Considerado o segundo guitarrista mais influente numa lista de 100 realizada pela revista Rolling Stone, Eric Clapton é o homenageado desta noite (2) no palco do Blues. A partir das 20h, canções como “Layla” e “Wonderful Tonight” compõem o repertório do bar. O tributo será realizado pela banda ‘Último Gole’, com abertura realizada pela banda Prepotentes. Os ingressos serão vendidos somente na hora, por R$ 25. Acesse no Instagram o @bluesbarms para mais informações.

Porks CG

A banda João Brands é atração musical de hoje (2) no Porks. Além de música ao vivo, a casa segue com promoções, com chopp pilsen por R$ 6 até às 20h e gin tônica por R$ 15, à noite toda. As atividades no bar iniciam às 17h, e o Porks está localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 4.020, Santa Fé. Para mais informações, acesse o Instagram: @porkscgsantafe.

Koch Bar

Hoje (26) quem sobe ao palco do Koch Bar é a banda Haiwanna. Além de muito rock nacional, o Kock inicia as atividades com promoção de cerveja por R$ 13 a caneca de 500 ml. O bar ainda oferece espaço kids, e várias opções de cerveja artesanal e um cardápio com porções para todos os gostos. Para mais informações, acesse o Instagram:@kochbiercervejariacg. O bar está localizado na Av. Três Barras, 738.

Canalhas Bar

Para abrir o primeiro fim de semana de fevereiro, a banda The Rockfeller é a atração de hoje (2) no Canalhas Bar. Além do show ao vivo, o bar abre com promoções de IPAs a partir de R$ 9,99 até às 20h. A entrada é R$ 20 e pode ser adquirida somente na hora. O bar inicia às 18h, e está localizado na Dom Lustosa, 214. Para mais informações, acesse o Instagram: @cervejariacanalhas.

Vibes Bar em Dourados

Aos amantes dos clássicos de rock and roll, o Vibes Bar preparou uma apresentação especial para você. Hoje (2) em tributo ao rock nacional, o Vibes homenageia duas cantoras brasileiras de renome, Cássia Eller e Rita Lee. Quem sobe ao palco é a Micheli Lemos e banda. Além da atração musical, o bar oferece caipirinha em dobro das 22h até 23h. Os ingressos variam de valor: antecipados, R$ 10, e podem ser compradas pelo WhatsApp: 6799926-6622; na hora, R$ 15 e mulheres possuem entrada gratuita até às 23h. O Vibes Bar está localizado na Rua Monte Alegre, 4209, em Dourados–MS.

Um Chopp de Buteco

Um Chopp de Buteco inicia a programação deste fim de semana com promoções e muito sertanejo ao vivo. Hoje (2) Walber Guimarães comanda o palco do bar, a partir das 20h. Além do show ao vivo, o bar anuncia muita cerveja gelada e porções deliciosas. O Chopp de Buteco está localizado na Av. Tamandaré, 4.505, bairro Seminário. Para mais informações, acesse o Instagram: @umchoppdebuteco.

Sábado (3)

Feira Ziriguidum

Neste sábado (3) a Feira Ziriguidum chega a seus 6° edição. Com programação especial, a edição matinê pré- -carnaval, proporciona ao público, além dos tradicionais expositores como gastronomia, moda, artesanato e muito mais, customização de máscaras, apresentação circense e samba do interior com capoeira do mato. O espaço, ainda, conta com atração musical ao vivo, ao som da matinê com Karla Coronel. A partir das 16h às 22h. O evento é realizado na Praça do Preto Velho. Mais informações, acesse @ feiraziriguidum, no Instagram.

Bloquinho Vitrine Coletiva

Desperte seu estilo único na Vitrine Coletiva! Vitrine Coletiva realiza, das 15h às 20h, encontro de brechós. São mais de dez brechós reunidos expondo um mix incrível de moda vintage, sustentabilidade, diversão e achados únicos. O encontro acontece neste sábado (3) na Rua Antônio Corrêa, 55, Jardim Monte Líbano.

Blocos de rua

Em ritmo de folia, os bloquinhos tomam conta da Capital neste sábado (3). A partir das 9h às 13h, o bloco As Depravadas inicia a programação no Calçadão da Barão do Rio Branco. Das 16h às 22h, o Calcinha Molhada solta bloco na Praça Aquidauana.

Copo Bar

Do samba ao reggae, do jazz ao funk, a frequência é boa e a brisa é fresca no Copo Bar. Dj TGB é atração neste sábado (20), no calçadão da 14. Além do dj, drinks e porções compõem o cardápio da casa. A partir das 19h, com entrada gratuita. A localização é fácil: Rua 14 de Julho, 2530, Centro.

Porks CG

Neste sábado (3), no Happy Hour do Porks, das 17h às 20h, a promoção vai desde cervejas por R$ 6 até drinks por R$ 15. A apresentação da noite fica por conta de Vitor Alves. O Porks está localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 4.020, bairro Santa Fé. Para mais informações, acesse no Instagram: @porkscgsantafe.

Blues Bar

Ícone dos anos 80, a noite será de puro êxtase com a banda Barones mandando as melhores do Barão Vermelho no palco do Blues. Neste sábado (3), a partir das 20h, a banda Plebheus abre o evento, para, em seguida, clássicos como “Bete Balanço”, “Por que a gente é assim?” tomarem conta do espaço e proporcionar uma noite memorável aos fãs. O espaço ainda oferece drinks e várias opções de cerveja. O bar abre às 20h, com entrada limitada. Os ingressos, vendidos a R$ 30, podem ser comprados somente na hora. Acesse no Instagram o @ bluesbarms para mais informações sobre os ingressos. O Blues Bar está localizado na 15 de Novembro, 1.186.

Capivara Blasé

Em comemoração aos 10 anos, hoje (3), o Bloco Capivara Blasé realiza o último ‘Esquenta Capivara’ na Arena Sunset. A partir das 18h, com o grupo Sampri e outras atrações musicais dão o tom a essa última noite de pré. Ingressos podem ser comprados antecipadamente por site. Para compras e outras informações, acesse @capivarablase, no Instagram. O Arena Sunset fica na Av.Três Barras, 1145.

Domingo (4)

Arena Sunset

Esquenta de carnaval na Arena Sunset neste Domingo (4). Às 17h, o Samba do Dedeca chega à sua última edição. Com diversas atrações musicais, o evento é uma atração imperdível para quem gosta de samba, samba enredo e muito mais. O evento acontecerá na Arena Sunset. Mulheres possuem entrada gratuita até às 19h e, antecipados, podem ser comprados via site por R$ 20. Acesse o @ arenasunstcg, no Instagram, para acessar o link de compras e outras informações. A casa é localizada na Av. Três Barras, 1145.

Shopping CG

Fim de semana agitado no Shopping Campo Grande. A programação é composta por cinema, recreação e carnaval. Confira! O sábado no shopping é de “esquenta” de Carnaval, com apresentações das escolas de samba de Corumbá, às 16h. Para as crianças, as oficinas de recreação e pintura seguem em atividade na sexta, sábado e domingo a partir das 16h, e parques como o Gato Galáctico e Capitão Pop It continuam “a todo vapor” oferecendo aventuras para a garotada.

No Quintal SESC, sexta- -feira às 16h, tem brincadeiras e gastronomia, com música de Fabi Stregari às 20h. Estreias nas telonas da Cinemark incluem “Gato Galáctico e Feitiço do Tempo” para toda a família e o terror “O mal que nos habita” para maiores de 18 anos. “Argylle – o Superespião”, com Henry Cavill, Dua Lipa e John Cena, promete uma aventura com doses de comédia para maiores de 14 anos.

No domingo, o Shopping Campo Grande funciona em novo horário: 12h às 20h para lojas e quiosques, 11h às 21h para lojas âncoras, e das 10h às 22h na praça para alimentação e lazer.

Por: Ana Calvacante

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: