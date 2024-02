Morre Carl Weathers, o Apollo Creed de ‘Rocky’, aos 76 anos

Na quinta-feira (01), faleceu o ator norte-americano, Carl Weathers, estrela da franquia ‘Rocky’, aos 76 anos. A informação foi divulgada pela família do artista através do site Deadline. Em nota, os familiares afirmaram que ele morreu pacificamente enquanto dormia.

“Estamos profundamente tristes em anunciar o falecimento de Carl Weathers. Ele morreu pacificamente enquanto dormia na quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024. Carl foi um ser humano excepcional que viveu uma vida extraordinária. Através das suas contribuições para o cinema, a televisão, as artes e os desportos, deixou uma marca indelével e é reconhecido mundialmente e através de gerações. Ele era um querido irmão, pai, avô, parceiro e amigo.”, disse a família em comunicado divulgado.

Trajetória

Carl Weathers, nasceu em 14 de janeiro de 1948, em Nova Orleans, EUA. Foi casado três vezes e deixou dois filhos.

Entre seus maiores papéis no cinema estão grandes produções como ‘Rocky’, onde atuou ao lado de Sylvester Stallone, ‘O Predador’, com Arnold Schwazenegger e a série The Mandalorian, com o ator Pedro Pascal.

