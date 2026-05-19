Renomado chef de MS palestra em iniciativa global e leva sabores pantaneiros ao MASP

Paulo Machado foi escolhido como um dos speakers do TEDxCarandá, realizado hoje no Bioparque

Um dos nomes mais proeminentes da gastronomia atual é o do chefe sul-mato-grossense Paulo Machado. Já tendo levado os sabores do Pantanal mundo afora, o profissional participará esta semana de dois eventos importantes, nos quais a cozinha regional e pantaneira estará mais uma vez em evidência.

O primeiro deles foi realizado nesta segunda-feira (18), no MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand), na Experiência Gastronômica Aromas & Sabores, organizada pelo governo de Mato Grosso do Sul, cuja proposta, mais do que apresentar pratos típicos, foi posicionar a culinária de MS como expressão contemporânea de território, patrimônio e experiência.

Já nesta terça-feira (19), a partir das 13h, Paulo integra a programação da segunda edição do TEDxCarandá, evento global que dissemina boas ideias. Com o tema “Encontro das Águas”, o evento será realizado no Bioparque Pantanal e reunirá speakers que falarão sobre meio ambiente, diversidade, cultura, causas sociais e negócios. “Ser convidado para um TEDx é um sonho muito especial, porque é a oportunidade de transformar minhas vivências em uma maneira de inspirar pessoas. Mais do que falar de gastronomia, vou falar de territórios, histórias e vivências que moldam o que eu pesquiso há anos e respondem um pouco do que é a cozinha à qual eu pertenço, a dessa gente pantaneira, de fronteira, caipira e orgulhosa de ser do interior. Minha mensagem é mostrar que a cozinha de Mato Grosso do Sul carrega identidade ímpar e que valorizar nossas raízes também é pensar futuro”, resume Machado.

Evento global acontece pela 2ª vez em Campo Grande

O TEDx (Tecnologia, Entretenimento e Design) é um programa de eventos locais organizados de forma independente, que seguem o formato das conferências TED Talks. O objetivo é promover a disseminação de ideias relevantes por meio de palestras curtas e de alto impacto. Anualmente, mais de 4 mil eventos TEDx são realizados em diferentes países, e pela segunda vez a iniciativa chega a Campo Grande. A proposta desta edição parte da metáfora do encontro das águas para representar a convergência de ideias, trajetórias e perspectivas distintas, que, ao se conectarem, geram novos caminhos, soluções e transformações.

A primeira edição, realizada em novembro de 2024, foi um sucesso, reforçando o posicionamento de Campo Grande como um ambiente em expansão no debate sobre inovação, liderança e impacto social. A programação também contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial no YouTube, ampliando o alcance do evento para além do público presencial. Entre os speakers confirmados estão profissionais reconhecidos por suas contribuições em diversas áreas. Representam a gastronomia os chefs Paulo Machado e Juanita Battilani, proprietária do Juanita Restaurante, em Bonito.

Os TEDx são compostos por palestras ao vivo e vídeos, organizados localmente por pessoas que desejam destacar iniciativas e vozes inovadoras da região. Desde o início do programa, mais de 44 mil eventos TEDx foram realizados em mais de 170 países. Nomes como Bill Gates, Michelle Obama, Stephen Hawking, Bill Clinton e diversos ganhadores do Prêmio Nobel já participaram como palestrantes do TED. “Realizar um evento desse porte pela segunda vez em Campo Grande demonstra o crescimento da nossa relevância no cenário nacional. É uma grande satisfação reunir palestrantes com trajetórias inspiradoras e temas tão atuais”, afirma o empresário Dijan de Barros, organizador desta edição.

Gastronomia de MS foi destaque em evento no MASP

Mato Grosso do Sul quer transformar sua gastronomia em ativo estratégico de posicionamento cultural e turístico, e escolheu o MASP como palco para apresentar esse movimento. A iniciativa é parte do projeto Mato Grosso do Sul – Especial por Natureza, que o Estado promoveu em São Paulo entre os dias 13 a 18 de maio. O evento desta segunda-feira foi uma experiência inédita e imersiva e recebeu cerca de 400 profissionais da indústria do turismo, entre os quais estão agentes de viagens, operadores, líderes de entidades de classe e autoridades.

Participaram do evento nomes que vêm redesenhando a identidade gastronômica do Estado: Paulo Machado, Marcílio Galeano, Lucas Yonamine, Jadicelia Miyassato Tamasiro e Juanita Battilani. O menu incluiu pratos clássicos e ingredientes emblemáticos que ganham leituras inesperadas: sopa paraguaia, sashimi de piloteiro, steak tartare de carne de sol, caldo de piranha, paçoca pantaneira com espuma de angico e o tradicional macarrão de comitiva surgem em versões que equilibram memória, técnica e estética contemporânea.

Foram apresentados também um doce de leite artesanal, preparado em tacho de cobre, e o drink “MS Mule”, à base de guavira (fruta nativa do Cerrado). “Participar de um evento como o MS Por Natureza, no MASP, é uma grande honra e também uma responsabilidade muito bonita. É levar Mato Grosso do Sul para um dos espaços culturais mais importantes do Brasil, mostrando que nossa gastronomia, nossos biomas e nossa cultura têm identidade, sofisticação e muita história para contar. Quero levar como mensagem a força da cozinha pantaneira e de fronteira, o trabalho das mulheres que conheci e que cozinham diariamente no Pantanal e são guardiãs de receitas, valorizando ingredientes, produtos, enfim, tradições que constroem nossa cultura todos os dias”, explica o chef.

Paulo Machado ficou responsável por uma aula-show com Jadicelia Miyassato Tamasiro, que integrou o longa-metragem do chef sobre as mulheres da fronteira, e participou de um talk sobre turismo e gastronomia com o diretor-presidente da Fundtur MS, Bruno Wendling, e com Georges Schnyder, diretor da revista Prazeres da Mesa. Todo o serviço do evento foi realizado com materiais biodegradáveis, reforçando o compromisso do Estado com a preservação do Pantanal e a valorização consciente de seus biomas.

“O evento também reforça a consolidação da Rota Gastronômica Pantaneira, criada por mim e pela jornalista gaúcha Tati Feldens em parceria com o Sebrae MS e a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, valorizando os sabores e a identidade gastronômica do Estado. A ação representa uma importante oportunidade para que operadores de turismo conheçam de perto o potencial cultural e turístico da rota”, finaliza Machado.

Serviço: A segunda edição do TEDxCarandá – Encontro das Águas será realizada dia 19 de maio, terça-feira, a partir das 13h, no Bioparque Pantanal (Av. Afonso Pena, nº 6277). Ingressos pelo site: tedxcaranda.com.br. Haverá transmissão ao vivo pelo canal oficial no YouTube @tedxcarandá.

Por Carolina Rampi