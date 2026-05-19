Colmeia de tendências!

No Dia Mundial das Abelhas, celebrado dia 20 de maio, o destaque também passa pela forma como esses insetos ganharam espaço na cultura pop, inspirando desde produtos de beleza até criações artesanais

O zumbido pode até incomodar algumas pessoas, mas a importância das abelhas para a vida no planeta vai muito além do que muita gente imagina. Celebrado em 20 de maio, o Dia Mundial das Abelhas chama atenção para a atuação desses insetos na preservação ambiental, na produção de alimentos e no funcionamento dos ecossistemas naturais. Apesar disso, a relevância delas ainda passa despercebida no cotidiano de boa parte da população.

Presentes em lavouras, jardins e até nos alimentos consumidos diariamente, as abelhas desempenham uma função essencial no processo de polinização. É durante a coleta de néctar que elas transportam o pólen entre diferentes flores, favorecendo a reprodução das plantas e ajudando na manutenção da diversidade vegetal. O impacto desse trabalho silencioso alcança diretamente a agricultura, a produção de frutas e até itens básicos da alimentação humana.

De acordo com o médico veterinário Mozarth Vieira Junior, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Estácio, a atuação das abelhas sustenta parte importante do equilíbrio ecológico. “O papel das abelhas vai muito além da produção de mel. Elas são verdadeiras engenheiras invisíveis da biodiversidade”, destaca.

Além da relevância ambiental, as abelhas também ocupam espaço no imaginário popular e na cultura contemporânea. Elas aparecem em animações, filmes como Bee Movie, personagens infantis e até em tendências artesanais, como os amigurumis inspirados no inseto e também no lábio de muitas pessoas. Entre medo, admiração e simbolismo, as abelhas seguem cada vez mais presentes na rotina das pessoas, mesmo que muitas vezes sua verdadeira importância ainda seja pouco reconhecida.

Maquiagem

O universo das abelhas também ganhou espaço no mercado da beleza. Inspirado em elementos ligados à produção natural do mel, o gloss LipHoney, da influenciadora Franciny Ehlke,vem dentro de uma caixinha em formato de colmeia e se tornou um dos produtos mais populares entre os consumidores nas redes sociais. O item aposta em brilho intenso e efeito sofisticado nos lábios, além de trazer ingredientes derivados das abelhas em sua composição.

Entre os componentes do produto estão mel, cera de própolis e cera de abelha, ingredientes conhecidos pelo potencial hidratante. A proposta do gloss é oferecer hidratação, brilho e aroma adocicado inspirado no mel, unindo estética e referências à matéria-prima produzida pelas abelhas.

Ao divulgar o lançamento, Franciny destacou a intenção de criar um produto prático para o dia a dia e que proporciona sensação de conforto nos lábios. Segundo a influenciadora, o LipHoney foi pensado para entregar hidratação intensa, brilho marcante e uma experiência sensorial inspirada no sabor e no aroma do mel.

Na Empoderada Make Up, o sucesso do LipHoney também se reflete nas prateleiras. A loja, localizada no bairro Pioneiros e no Caiobá, comercializa as versões originais do produto e já registrou alta procura desde o lançamento do gloss inspirado no mel. Em algumas unidades da marca, o item chegou a esgotar rapidamente, impulsionado principalmente pelo interesse do público jovem e pela popularidade nas redes sociais.

Segundo a funcionária Maria Julia, a demanda pelo gloss surpreendeu a equipe e fez com que o produto se tornasse um dos mais procurados da loja nas últimas semanas.

“Desde que trouxemos o gloss da linha LipHoney para a loja, percebemos uma procura muito boa. E sempre que postamos no Instagram mostrando que o produto chegou ou voltou ao estoque, a procura aumenta bastante, principalmente pelas redes sociais e viralizações.Percebemos que muitos clientes já chegam na loja decididos a comprar o gloss depois de verem vídeos na internet e recomendações de influenciadoras. AO diferencial visual chama muita atenção. É um gloss completamente diferente, tanto pela proposta inspirada no mel quanto pelo formato criativo e bonito da embalagem. Além disso, a composição do produto despertou curiosidade e acabou se tornando algo novo e interessante para o público”, relata Maria Julia.

Amigurumis

Além do universo da beleza, as abelhas também inspiram produções artesanais. A artesã e estudante de Farmácia Luanne Delovo utiliza o inseto como referência em criações feitas à mão no ateliê Luart’s. Entre os trabalhos divulgados nas redes sociais, os amigurumis de abelha se destacou no perfil da marca pela delicadeza e riqueza de detalhes das peças, que unem artesanato e referências à natureza em versões decorativas e colecionáveis.

Segundo Luanne, os materiais escolhidos fazem diferença no resultado final das criações. A artesã conta que prefere trabalhar com fios do tipo chenille, conhecidos pela textura aveludada e pela espessura maior. “Eles deixam a peça grande, bem fofinha e confortável de abraçar. Também são fios mais macios de trabalhar, não machucam os dedos e dão aquele aspecto de bichinho de pelúcia”, explica.

Entre as peças produzidas por Luanne, as abelhinhas ganharam destaque pela proposta delicada e acessível até para iniciantes no crochê. Segundo a artesã, o modelo possui trocas de cores simples e pouca costura, características que facilitam o processo de confecção e tornam a peça popular entre quem está começando a aprender a técnica dos amigurumis.

“A abelhinha é uma peça mais simples de fazer, então consigo criar de forma mais livre e autoral. Mesmo seguindo uma base parecida, cada uma acaba ficando única, com detalhes diferentes e um toque próprio”, conta Luanne.

O encanto do amigurumi está justamente na transformação dos materiais simples em peças cheias de personalidade. A artesã destaca que os trabalhos personalizados costumam ser os mais desafiadores, especialmente quando envolvem animais de estimação, já que cada detalhe precisa representar características únicas dos bichinhos retratados nas encomendas.

“Às vezes eu paro no meio da peça e penso que aquilo era só um novelo de linha e agora está ganhando forma pelas minhas mãos. Acho incrível tudo o que dá pra criar com linha, agulha e enchimento. Os pets são os maiores desafios porque cada um tem sua personalidade. Já fiz, por exemplo, um cachorrinho que não tinha um olho e coloquei um tapa-olho nele na versão em crochê. A dona ficou emocionada”, finaliza.

Amanda Ferreira