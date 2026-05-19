Santa Casa da Capital recebe a imagem do Menino Jesus de Praga

Em um momento considerado histórico para a instituição, a Santa Casa de Campo Grande recebeu nesta segunda-feira (18) a imagem do Menino Jesus de Praga e realizou a bênção da pedra fundamental do novo oratório dedicado ao santo. A iniciativa integra o projeto “12 Meninos Jesus de Praga para o Brasil”, que busca fortalecer a devoção religiosa e os laços culturais entre o Brasil e a República Tcheca.

A celebração foi presidida por Dom Vitório Pavanello, arcebispo emérito de Campo Grande, e contou com a presença do cônsul honorário da República Tcheca em Batayporã, Dr. Evandro Trachta, além de representantes da instituição hospitalar, autoridades religiosas e fiéis.

A imagem foi obtida em Praga pelo colaborador do projeto na República Tcheca, Jan Heller, e recebeu bênção solene do então arcebispo de Praga, Jan Graubner, em dezembro de 2025. Antes de chegar a Campo Grande, a peça também foi apresentada oficialmente em cerimônia realizada na residência da embaixadora da República Tcheca em Brasília, Pavla Havrlíková.

Segundo a presidente da Santa Casa, Alir Terra Lima, a chegada da imagem simboliza a fé e uma aproximação institucional e cultural entre Mato Grosso do Sul e a República Tcheca. “A imagem do Menino Jesus de Praga é significativa para a Santa Casa de Campo Grande porque ela vem trazer a parte espiritual da junção entre a Santa Casa de Campo Grande e o Mato Grosso do Sul com a República Tcheca”, afirmou.

A presidente destacou ainda que a parceria pode abrir caminhos para cooperação internacional na área da saúde e da tecnologia. “Daqui para frente, essa nossa interação com a República Tcheca abre todas as possibilidades para que nós possamos trocar tecnologia, porque a República Tcheca, na cidade de Praga, tem uma das melhores universidades do mundo. Já conversei com a embaixadora Pavla e estamos em negociação para que projetos que existem em outras regiões do Brasil também sejam trazidos para a Santa Casa de Campo Grande”.

Projeto busca unir fé, esperança e acolhimento

Idealizado pelo cônsul honorário Dr. Evandro Trachta, o projeto “12 Meninos Jesus de Praga para o Brasil” pretende levar imagens da devoção para diferentes cidades brasileiras. A peça entregue à Santa Casa é a sétima do projeto.

Atualmente, já existem imagens instaladas em Batayporã (MS), Barretos (SP), Presidente Prudente (SP), São João Del Rei (MG), Batatuba (SP) e Porto Alegre (RS).

Segundo Trachta, o projeto vai além da religiosidade e busca transmitir esperança às pessoas que enfrentam momentos difíceis. “A doação do Menino Jesus de Praga faz parte de um projeto que nós temos junto com a Arquidiocese de Praga para colocar 12 imagens do Menino Jesus no Brasil”, explicou.

Ele ressaltou ainda que a representação da imagem carrega simbolismos ligados ao afeto e à reconstrução emocional. “A imagem do Menino Jesus traz o propósito não só da fé, mas principalmente da reconstrução, da esperança que move as pessoas e do amor de Deus, que vem de forma simples, na imagem de uma criança que leva afeto ao coração dos homens”, afirmou.

Oratório será espaço de conforto espiritual

Responsável pelo apoio religioso da Santa Casa, o padre Ricardo Pereira afirmou que o oratório terá como missão acolher pacientes e familiares em momentos de sofrimento e vulnerabilidade. “O objetivo é justamente fazer um acolhimento das famílias que estão em situação vulnerável e vêm buscar no hospital a cura, o conforto e até mesmo um encaminhamento, uma esperança para continuar a caminhada”, destacou.

Segundo o padre, o espaço será aberto para todas as pessoas, independentemente da religião. “Para nós é uma bênção de Deus ter esta imagem e futuramente o oratório para que a gente possa verdadeiramente salvar vidas. Não importa qual seja a religião da pessoa, não importa qual é o desafio que ela viva. Nós queremos ofertar acolhimento e apoio espiritual”.

Geane Beserra