Reencontro na Comic Con emociona fãs do “De Volta Para o Futuro”

Um momento emocionante tomou conta da Comic Con neste sábado (8) em Nova York. Os fãs do filme “De Volta Para o Futuro” receberam uma cena de deixar os olhos brilhando, Michael J. Fox, 61 interprete do jovem Marty McFly e Christopher Lloyd, 83, que deu vida ao cientista “Doc” Brown se reencontraram durante o evento, para a comemoração de 37 anos da trilogia que marcou gerações.

O vídeo do momento em que os dois atores que fizeram os protagonistas das obras se abraçam viralizou nas redes sociais. Durante o evento, os artistas relembram os momentos marcantes da trama.

Lloyd ainda revelou que Fox não tinha sido a primeira escolha para ser o McFly. “Eles o contrataram para substituir Erik Stoltz, escolhido para ser o protagonista, e desde que eu o conheci sabia que seria para sempre. Senti uma química imediata”, disse.

Fox também comentou sobre o Parkinson, doença degenerativa que enfrenta desde o ano de 1998. “Pessoas como Chris estiveram e estão comigo. Não se trata do que eu tenho, mas do que me foi dado: Voz para falar sobre o Parkinson e ajudar muita gente”, completou o artista, que ainda agradeceu todo o apoio que recebeu de familiares e amigos.

The best. Michael J. Fox and Christopher Lloyd were reunited today in New York City at Comic Con…

pic.twitter.com/lD8BGkswBW — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) October 9, 2022

