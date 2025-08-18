Prefeitura estreia canal no YouTube com série especial pelos 126 anos da Capital

“A História Inspira. O Futuro Acontece” já está disponível no streaming

A Prefeitura de Campo Grande acaba de colocar no ar seu canal institucional no YouTube (@PrefCG) e a estreia vem em grande estilo: com a série produzida especialmente para a campanha de aniversário dos 126 anos da Capital Morena, com o tema “A História Inspira. O Futuro Acontece”.

O projeto é um mergulho em histórias reais que emocionam e revelam a força de quem constrói, todos os dias, o presente e o futuro da cidade. Serão seis episódios inéditos, lançados a cada três dias, com protagonistas que deixam um legado de oportunidades, progresso e inspiração para as próximas gerações.

Mais do que contar histórias, a série expressa a essência da campanha de aniversário, que destaca o respeito às raízes e tradições de Campo Grande, resgatando sua cultura e identidade, ao mesmo tempo em que mostra uma cidade em sintonia com a modernidade, conectada ao mundo e pronta para o futuro – uma capital cosmopolita que preserva sua história sem deixar de avançar.

O episódio de estreia apresenta Samuel Isidoro – jornalista, músico e criador de conteúdo – que encontrou em Campo Grande um lar e um ponto de partida para transformar sonhos em realidade. Sua trajetória retrata a energia, a tradição e a modernidade que fazem da Capital um lugar único para viver e prosperar.

A produção foi pensada para aproximar ainda mais a população de sua própria história, traduzindo em imagens o sentimento de orgulho e pertencimento que pulsa na cidade.

Assista a série natravés do link: https://www.youtube.com/@PrefCGR

