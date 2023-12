Recital na Cidade Universitária marca encerramento do semestre da escola de música da UFMS nesta sexta

Nesta sexta-feira (8), acontecerá o recital da Escola de Música da UFMS. A apresentação marca o fim das atividades do semestre da escola no Auditório Professor Luís Felipe de Oliveira na Cidade Universitária.

A entrada é franca e aberta para toda comunidade. A apresentação terá as turmas de violão, violino, flauta e percussão.

Serão tocadas músicas desenvolvidas ao longo do ano em duas sessões na apresentação, uma dos alunos iniciantes e outra dos intermediários.

O Programa Escola de Música da UFMS oferta aulas em grupo de instrumentos, canto e teoria musical para a comunidade interna e externa. O projeto tem a participação de professores e estudantes do curso de Licenciatura em Música.

Programa inclui a realização de oficinas pontuais de performance e didática musical, junto com apresentações regulares envolvendo os alunos do projeto.

