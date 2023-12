Filme do Festival Varillux de Cinema Francês será exibido gratuitamente na UFMS nesta quinta

Nesta quinta-feira (7) o filme “O Desafio de Margueritte” será exibido gratuitamente no Auditório Marçal de Souza Tupã-y, na Cidade Universitária. Todos os públicos são convidados a comparecer.

O evento na UFMS faz parte do Festival Varilux de Cinema Francês 2023 e está sendo organizado pelo professor assistente de francês, Loïc Le Morvan. O objetivo é aproximar brasileiros da língua e cultura francesa.

Sinopse do filme

“O futuro de Marguerite parece claro. Brilhante aluna de Matemática na renomada Escola Normal Superior de Paris e a única menina de sua classe, ela está finalizando uma tese que deverá apresentar diante de um público de pesquisadores. No grande dia, um erro abala todas as suas certezas e ela decide abandonar a faculdade, esquecer de vez a matemática e começar uma nova vida.”

O filme “O Desafio de Margueritte” lançado este ano é dirigido por Anne Novion. A exbibição será em francês com legendas em português para facilitar o entendimento de todos

A 14ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês foi realizada entre os dias 9 e 22 de novembro, em mais de 60 cidades do Brasil, exibindo 20 títulos e realizando uma homenagem a Brigitte Bardot, considerada ícone no país, principalmente em Búzios, onde existe até hoje o Cine-Bardot.

O Auditório Marçal de Souza Tupã-y fica localizado no Corredor Central, Bloco 2.

