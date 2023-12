Joias avaliadas em 40 mil reais são recuperadas e suspeita é presa em Três Lagoas

Na última quinta-feira (07/12), a Polícia Civil, por meio da 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas, realizou uma operação bem-sucedida que resultou na recuperação de joias avaliadas em 40 mil reais. As peças haviam sido furtadas de duas residências no município de Três Lagoas, vítimas de ações criminosas perpetradas por A. R. L. S, uma mulher de 48 anos.

As vítimas, residentes nos bairros Santos Dumont e Jardim Primaveril, foram alvo da criminosa nos dias 30 de outubro e 14 de novembro. A abordagem da suspeita consistia em oferecer serviços de faxina, ganhando a confiança das vítimas para, em seguida, cometer os furtos. Após uma série de diligências, os investigadores conseguiram localizar e abordar A.R.L. S quando ela se dirigia à rodoviária.

Ao ser questionada pela polícia, a mulher confessou os crimes, informando que estava prestes a mudar-se para o estado de São Paulo. Contudo, ela não estava mais com as joias e recusou-se a colaborar com informações sobre quem teria recebido os objetos furtados.

As investigações prosseguiram, e os policiais identificaram F.A.S, de 27 anos, como sendo o receptador dos colares e pulseiras subtraídos das vítimas. Todas as joias foram prontamente recuperadas e restituídas aos seus legítimos proprietários, que expressaram alívio ao reaver seus pertences de valor sentimental e financeiro.

A.R.L.S enfrentará as consequências legais pelos crimes de furto qualificado por abuso de confiança, enquanto F. A. S responderá pelo crime de receptação. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones (67) 3524 3224 e (67) 99204 0244.