Fim de semana cultural tem cinema, oficinas de artesanato e espetáculos de dança e teatro

Opções de diversão contam com Cineclube da Boca, Semana do Artesão, 40 anos de Grupo TEZ e muito mais

Casa Cult Cine Mulheres

O Grupo Casa – Coletivo de Artistas inicia a nova temporada do “Casa Cult Cine Mulheres” nesta sexta-feira, 21 de março, às 19h, em sua sede no bairro Amambai. Em homenagem ao mês das mulheres, a edição especial destacará produções audiovisuais de mulheres indígenas, com a exibição dos curtas-metragens “Goela Abaixo” e “A Voz de Guadakan”. O evento promoverá um debate sobre os desafios do cinema, desde a criação até a distribuição, com a participação de cineastas e intelectuais.

“Goela Abaixo”, dirigido por Anaquiri – Mirna Kambeba, aborda questões de gênero e polarização política, com um elenco majoritariamente indígena. Já “A Voz de Guadakan” é um ensaio documental sobre a escritora indígena Gleycielli Guató, que relata a história de sua família e a luta para preservar a memória da Nação Guató. Após as exibições, haverá um bate-papo sobre cinema e a importância da visibilidade para as vozes indígenas. Os ingressos gratuitos podem ser retirados pelo Sympla. O evento ocorrerá no Grupo Casa, localizado na Rua Visconde de Taunay, 306.

Feira do Artesão

De 19 a 23 de março, o Armazém Cultural/Feira Central será o palco da Feira de Artesanato “Mãos que Criam”, com horário de funcionamento das 14h às 22h. Durante essa semana, diversos eventos acontecerão, incluindo apresentações culturais como Marta Cel, MaracuJah e o espetáculo infantil “O Grande Salto”, no domingo (23), às 17h. Além disso, o público poderá participar de oficinas de artesanato, como tecelagem, cerâmica utilitária e modelagem de bonecas, com instrutores renomados como Josefá Mazarão, Jane Clara Arguelo, Antônia Hanemann, Indiana Marques e Janaina Bassi Gaffuri.

Na sexta-feira (21), a programação contará com uma palestra sobre Políticas Públicas para o Artesanato, às 16h30, na Feira “Mãos que Criam”, abordando questões importantes para os artesãos nas esferas estadual e nacional. Também ocorrerá a reinauguração da sede do IPHAN, às 18h. No sábado (22), o destaque será a oficina lúdica de papel machê voltada para o público infantil, das 14h às 18h, e outras atividades voltadas à modelagem de cerâmica e criação de biojóias. Todos os eventos são abertos ao público, com algumas atividades exigindo inscrição prévia no Sympla.

Sexta-feira (21)

Espetáculo Cabeça de Toco

Nesta sexta-feira, às 19h, o Sesc Teatro Prosa recebe o espetáculo “Cabeça de Toco”, que explora o impacto da ação humana sobre a natureza e os territórios simbólicos do Centro-Oeste brasileiro. Inspirado pela queda de uma árvore, que se transforma em 30 pedaços de madeira no palco, a apresentação mescla destruição e renascimento em uma narrativa poética e aberta. Com referências à obra de Conceição dos Bugres, à música de Tetê Espíndola e às paisagens do Pantanal, o espetáculo, sob direção de Eduardo Fukushima, faz um diálogo com as questões ambientais e culturais da região, com movimentos que evocam a fauna, rios, árvores e pessoas. A classificação é livre.

Rio Te Chama — Grupo ITAN

O espetáculo “O Rio te Chama” está em circulação com apresentações gratuitas, a peça segue em cartaz até o dia 24 de março, passando por Sidrolândia, Campo Grande e Jaraguari neste fim de semana. Em Sidrolândia, a peça será apresentada no dia 21 de março, na Escola Monteiro Lobato, às 10h e 15h. Em Campo Grande, as apresentações ocorrerão no dia 22 de março, na Casa de Cultura, nos horários de 15h, 18h e 20h. Já em Jaraguari, o espetáculo será encenado no dia 24 de março, na Escola Francisco Antônio Souza, às 10h e 15h.

Grupo TEZ 40 anos

O Grupo Tez, movimento cultural que celebra os artistas e revolucionários negros de Mato Grosso do Sul, completa 40 anos de resistência e luta pela identidade. A comemoração será no dia 21 de março, às 18h, na Casa de Cultura. O evento é gratuito, contará com uma programação especial, incluindo apresentações do professor e coreógrafo Paulinho de Oliveira com o Baile Charme, Éverson Pires, Mulherio das Letras, DJ TGB, e uma declamação de poesia com Rafael Belo. Também haverá exposição de itens presentes em “O Reino Mágico dos Orixás” e “Okan Antologia de Axé”. A moda africana será representada por Ayele Tissu, e o documentário do Grupo Tez será apresentado por Patrick Rosel, com apoio de projetos como o Umoja e participação de artistas como Isa Ramos, Jorge Aluvá e outros.

Elvis Balbo + Queen Legend

O Blues Bar recebe nos dias 21 e 22 de março o espetáculo “Queen Legend” com Elvis Balbo, considerado um dos maiores intérpretes de Freddie Mercury do mundo. Prepare-se para duas apresentações imperdíveis do maior tributo ao Queen da América Latina. Os ingressos estão disponíveis para venda antecipada na Plataforma Sympla. O evento acontece no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186, no Centro de Campo Grande, MS.

Sábado (22)

Shopping Norte Sul Plaza

O Norte Sul Plaza preparou uma programação especial para este fim de semana, com atividades para todas as idades. No sábado, 22 de março, das 14h às 22h, o shopping realizará, em parceria com o Colégio Adventista, o “Desafio da Estátua com Nabucodonosor”, uma experiência interativa que resgata a história do rei babilônico, onde os visitantes poderão testar seus conhecimentos em um quiz e ganhar mini estátuas. Também acontecerá a ‘Ação Ouvido Amigo’, um espaço de acolhimento emocional na Praça de Eventos, das 14h às 22h.

Desapega CG

Campo Grande recebe a 10ª edição do Desapega CG, o maior evento de economia circular da cidade, que acontecerá no Parque Ayrton Senna, das 8h às 16h. Com mais de 100 expositores, o evento oferecerá 25 mil itens a preços acessíveis, a partir de R$ 2,00, incluindo roupas, calçados, brinquedos, livros, acessórios, plantinhas e itens de decoração. A iniciativa, que fortalece a cultura do consumo consciente e a sustentabilidade, se consolidou como um espaço essencial para pequenos empreendedores locais e atrai milhares de pessoas a cada edição. O evento é uma oportunidade para adquirir peças exclusivas e contribuir para a economia circular, promovendo o reaproveitamento e a responsabilidade no consumo.

Lançamento livro “Lobivar Matos: Obra Reunida”

A pesquisadora Susylene Dias de Araujo lança, nesta quinta-feira (20) em Corumbá e no sábado (22) em Campo Grande, o livro “Lobivar Matos: Obra Reunida”, que reúne todo o trabalho do poeta sul-mato-grossense Lobivar Matos, incluindo textos inéditos. Matos, um importante nome do modernismo brasileiro, faleceu precocemente aos 32 anos, mas seu legado estava em risco de ser esquecido. Susylene, que pesquisa sua obra há 26 anos, encontrou, entre outros materiais, o conjunto de contos inéditos “Cacos de Vida”. O lançamento em Corumbá acontece às 19h no auditório do IFMS, e em Campo Grande às 16h na cafeteria Doce Lembrança. A entrada é gratuita.

Orquestra Sinfônica UFGD

A Orquestra da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) comemora seus 10 anos de história com uma série de apresentações itinerantes em Mato Grosso do Sul. A “Mostra Orquestra UFGD — 10 anos” já passou por Dourados, Ponta Porã, e Corumbá- onde foram realizadas apresentações e oficinas de formação musical, ampliando o acesso à música instrumental e promovendo a capacitação de estudantes e professores. Agora, a Orquestra segue para sua próxima parada: Campo Grande, no dia 22 de março, ás 19h, no Teatro Aracy Balabanian.

Tin Do Lê Lê – Teatro de Brincar

No sábado, às 16h, o Sesc Teatro Prosa apresenta a programação infantil com o espetáculo “Tin Do Lê Lê”, da Trupe Teatro de Brincar. Prepare-se para uma viagem ao mundo da imaginação, onde o público será convidado a cantar, dançar, imaginar e celebrar a magia das infâncias. Com histórias, cantigas, bonecos, brinquedos e muita alegria, o espetáculo promete encantar crianças e adultos com um passeio repleto de surpresas e encantamento. A classificação é livre.

Olubayo Cine

O projeto Olubayo irá trazer para a cidade de Aquidauana às 19h, mais uma exibição especial, desta vez na Associação da Comunidade Negra Quilombola Rural Furnas dos Baianos, no Salão da Associação — em Piraputanga (distrito). A iniciativa tem o objetivo de levar a magia do cinema a territórios quilombolas e comunidades negras urbanas, promovendo reflexões. A programação traz a exibição de cinco filmes: Fábula da Vó Ita, de Joyce Prado; Bonita, de Mariana França; Luzes Debaixo, de Tero Queiroz; Águas, de Raylson Chaves; e Jardim de Pedra – Vida e Morte de Glauce Rocha, de Daphyne Schiffer.

Domingo (23)

1º Casa Aberta — Contações

Neste domingo, às 16h, o Grupo Casa Coletivo de Artistas realiza uma contação de histórias especiais para todas as idades, com a apresentação da peça “A Ursinha Pelúcia”. A história acompanha uma pequena ursinha que sonha em explorar o mundo além de sua casa, onde seu pai tenta mantê-la protegida. A narrativa toca em temas importantes como a busca pela independência, a descoberta do mundo e o papel da liberdade na formação pessoal e familiar. O evento será realizado na sede do grupo, localizada na Rua Visconde de Taunay, 306, no bairro Amambai, em Campo Grande.

Espetáculo Beleza Simples

O Teatro Mundo recebe o cantor Jhonny para uma apresentação especial, com um show tranquilo e repleto de música brasileira, que conquista o público com as canções de grandes mestres como Almir Sater, Renato Teixeira, Sérgio Reis, Victor e Leo e também músicas autorais do artista. O espetáculo temático “Beleza Simples” é uma apresentação intimista, onde voz e violão se aproximam do público por meio da música, criando uma conexão direta entre letra e ouvintes. O evento acontece às 17h e oferece uma oportunidade única para curtir boa música e relaxar ao som das melodias que marcaram gerações. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

Cinema da Boca

No dia 23, às 20h, o Cinema da Boca, em parceria com o Capivas Cervejaria, realiza a segunda edição da mostra “Filmes de Campo Grande”, com a exibição de quatro curta-metragens dirigidos por cineastas locais: “Neuroexplorador”, “+ Forte”, “Na Sombra da Chuva” e “Colar de Pérolas”. Durante o evento, as diretoras convidadas irão apresentar seus filmes e compartilhar os bastidores e processos criativos da produção cinematográfica de Mato Grosso do Sul. A entrada é R$5,00 e a exibição acontecerá no Capivas localizado na Rua Pedro Celestino, 1079.

