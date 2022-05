Artista RAPadura visita MS pela 1º vez a convite de produtora audiovisual

Indicado ao Grammy Latino e com vários shows internacionais no currículo, O rapper, compositor e produtor RAPadura desembarca em Campo Grande nesta quinta-feira (12).

Convidado pela produtora cultural e poetisa sul-mato-grossense Vanessa Loureiro, RAPadura quer conhecer a rica cultura do estado e, consequentemente, artistas locais.

Sem uma agenda formal, RAPadura irá passar alguns dias em Campo Grande e na sequência segue para a cidade de Bonito, onde irá aproveitar as belezas naturais e, também, trocar ideias com Vanessa sobre a carreira e novos projetos.

Juntos, devem estudar a possibilidade de transformar o álbum “Universo do Canto Falado” em um filme. Isso mesmo! Vanessa Loureiro tem um olhar artístico e uma vasta experiência em produção audiovisual.

A frente da PGI Play, lançou, recentemente, o média-metragem “Quanto Custa”, em parceria com DJ Caique. A obra teve também a participação de MV Bill, Kamau, Fabio Brazza, Bia Doxum, a douradense SoulRa, entre outros grandes nomes da cena musical.

Ciente que cada obra é única, Vanessa busca outras fontes para trabalhar com Rapadura. O álbum em questão, "Universo do Canto Falado", foi indicado para o indicado na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa na 21ª edição do Grammy Latino, concorrendo com Ana Frango Elétrico, Letrux, Suricato e Emicida, que venceu a premiação daquele ano.

Com informações da assessoria

