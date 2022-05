Bioparque Pantanal abrirá agendamento para junho

Na próxima segunda-feira (16), o Bioparque Pantanal abrirá o agendamento para visitas no mês de junho, com duas novidades. A capacidade diária de visitantes passará de 600 para 1 mil pessoas, e o cadastro terá a opção de grupo familiar.

A ampliação do número de visitantes foi determinação do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que deseja que o máximo de pessoas conheçam o local gratuitamente, até o dia 31 de dezembro deste ano. Após esta data, a entrada será cobrada.

A diretora do Bioparque, Maria Fernanda Balestieri, explicou que um dos fatores que permitiram esse aumento na visitação, foi que todos os setores estão trabalhando com eficiência. “Existe uma determinação do governador Reinaldo Azambuja de levar o maior número de pessoas ao Bioparque Pantanal, como estamos trabalhando numa cadência eficiente, com todos os núcleos atuando e dando condições para atender bem quem visita o Bioparque Pantanal, vamos implantar esse aumento”, disse a diretora.

Cronograma

Segundo o cronograma do complexo, todas as segundas e quartas-feiras serão para a visitação de estudantes. Já nas terças, quintas e sábados, serão para visitação do público em geral, e as sextas-feiras serão para organizações da sociedade civil e grupos técnicos.

Horários

O Bioparque funciona das 7h30 às 18h, com visitações programadas para os dois períodos. Pela manhã é das 9h às 11h30, e pela tarde das 14h às 17h30. A visitação é guiada, e dura cerca de 1h30.

Durante a visita, é percorrida toda a estrutura do Bioparque, desde o circuito das águas com os tanques de peixes variados, até a área externa. O complexo ainda possui uma biblioteca, um museu e elevador panorâmico.

Agendamentos

Para realizar agendamento é pelo site https://bioparquepantanal.ms.gov.br/.

Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

