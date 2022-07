Ortopédico: Dores nos pés ao caminhar pode indicar falscite plantar

Dor nos pés ao caminhar. Essa situação pode ocorrer e é uma doença muito dolorosa, porém a sua causa exata ainda é desconhecida. Apesar de muito frequente, o médico especialista em pés e tornozelos, Caio Augustus explica que esse é um problema ortopédico que afeta principalmente homens com idades entre 40 e 70 anos.

A situação também atinge atletas, especialmente os corredores. O tratamento, segundo especialistas, é essencialmente conservador e não requer procedimentos cirúrgicos na maioria dos casos.

Alongamentos, medicação e até compressas de gelo são os meios mais utilizados para resolver esse problema. De acordo com o especialista, a indicação do tratamento cirúrgico deve acontecer somente se os sintomas persistirem mesmo após o período de seis meses de tratamento supervisionado diretamente pelo médico.

Desde os 19 anos, Gabriela Tabuas Brito, hoje com 23 anos, sentia incômodo nos pés e o médico que a tratava anteriormente, a tinha diagnosticado como esporão calcâneo. De acordo com Gabriela, sentia muita dor próximo ao calcanhar para caminhar e ao ficar em pé. “Era uma dor como se tivesse algo queimando o pé ou fincando a planta do pé”, explica.

Foi só após uma consulta com o especialista, que ela descobriu a origem das dores: fascite plantar. O tratamento administrado por Augustus, foram injetáveis e também a adoção de calçados adequados. Além disso, a realização de fisioterapia e alongamentos diários.

Ela garante que após os tratamentos, houve melhora significativa “Sinto que melhorei bastante, porém, no meu trabalho, ando muito e uso botina, então às vezes ainda sinto algumas dores. Outro fator importante foi a utilização de palmilhas ortopédicas nos calçados. O médico não chegou a proibir o uso de saltos médios, mas eu, particularmente, não uso com frequência”, diz.

Para o médico, as fisioterapias são imprescindíveis nessa recuperação, evitando que o paciente precise de cirurgias. “Os cuidados precisam ser diários para uma recuperação cem por cento”, concluiu.

