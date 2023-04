Rádio Comunitária FM Cidade Morena populariza na região norte em poucos meses

Flashbacks, sertanejos e louvores são os destaques musicais da 106,3 FM

Uma ideia motivada há 10 anos se tornou realidade em 2023, a Rádio Comunitária FM Cidade Morena, A Rádio Nota 10, iniciou a transmissão com tudo neste ano na frequência 106,3 FM, tanto que já foi abraçada pela comunidade da região norte de Campo Grande, onde a potência da torre de comunicação com 30 metros atinge.

Quem ouve gosta, a prova disso é empresário e ouvinte diário Juan Luiz. Conforme a avaliação do dono da “Ipê Auto Peças”, no Conjunto Residencial Mata do Jacinto, a criação da rádio foi ótima para a região, principalmente por divulgar questões pertinentes da comunidade. “Deixamos a Cidade Morena FM sintonizada o dia inteiro na loja.”

A Rádio Nota 10 está fechando parceria com novos quadros para a região norte, a Presidenta da Associação de Moradores do bairro Novo Minas Gerais e do Conselho Comunitário de Segurança do Prosa, Iracy Martins de Lima e Marinalva vêm organizando o Programa “Comunidade em Ação”. um horário de debate sobre as necessidades entre presidentes de bairros e da comunidade, além de premiações e sorteios.

“Faremos um programa muito proativo, junto a população, para que eles se posicionem e sejam valorizados. Fomos agraciados por Deus e por essa mulher, Marinalva Pereira, tão forte e posicionada, a qual vem trabalhando cada dia a passos largos na rádio”, elogia Iracy.

Segundo Marinalva, o papel da FM Cidade Morena é atender os comerciantes, a vizinhança, noticiar vagas de empregos, notas de falecimentos, ajudar a encontrar animais perdidos e dar informações e denúncias. Futuramente, Marinalva deseja utilizar a rádio para ajudar, principalmente, mulheres em situação de vulnerabilidade.

“O ouvinte é a principal razão de existirmos. Na nossa programação falamos sobre o amor e sempre terá uma palavra de conforto, de autoestima, programas de educação, brindes, brincadeiras, participações ao vivo dos ouvintes e pessoas que queiram dar um recado”, declara Marinalva.

Quem também considera participar constantemente da programação da FM Cidade Morena é o Delegado da Receita Federal, Clovis Ribeiro Cintra, quem elabora futuramente episódios de 15 minutos, baseado em “Pílulas” acerca do comportamento humano, familiar, amor e relacionamentos.

Equipe de confiança

João Bosco Viana é o diretor-técnico da FM Cidade Morena. É ele quem toma as decisões e possui muita confiança pelo seu trabalho, além de ser DJ nas horas vagas. O esforço e parceria do JB com a rádio começou desde a fundação. Hoje em dia, JB está mais focado dentro do estúdio,

“Configuramos as máquinas e tomamos conta da programação que precisa ser remasterizada antes de ir para as playlists. É um Serviço muito sofisticado, mas dá prazer, porque evoluímos profissionalmente. É um trabalho minucioso para dar à emissora a qualidade de um som cristalino, para as pessoas escutarem em alto e bom som”, diz JB.

Por fim, a radialista agradece quem a acompanhou nessa jornada, entre os nomes lembrados por ela estão o ex-governador Reinaldo Azambuja, ex-senador Valter Pereira, Urandir Fernandes, Marcelo Vinhaes, ao empresário Jaime Valler, Dunil da Sete, Solurb e os demais apoiadores.

Serviço: A FM Cidade Morena sincroniza na frequência 106,3 e está aberta ao público da região norte. Para ficar por dentro de tudo que rola na estação, é só acessar o site www.fmcidademorena.com.br ou pelo telefone (67) 8423-2586 (JB Viana). A rádio está localizada na Rua Afro Puga, nº 1060, no Conjunto Habitacional Mata do Jacinto.

A Rádio Comunitária possui durante a semana o “Programa com o Barbosa”, das 4h às 8h, em seguida o bloco “Manhã Total” com a participação do ouvinte e notícias. Na sequência tem o Programa “Tarde Nota 10”, com Marinalva Pereira, com informação, entretenimento e prêmios. Acesse também: Trabalho pela Capital é transformado em reconhecimento de “Cidadão Nota 10”