Buscando valorização, servidores municipais discutem proposta de reajuste com prefeitura

Expectativa dos trabalhadores é de que remuneração aumente no máximo 10%, no pagamento de junho

Durante reunião realizada na manhã de ontem (27), o vereador e presidente do Sisem (Sindicato dos Servidores e Funcionários Municipais de Campo Grande), Marcos Tabosa apresentou uma proposta para apreciação da prefeita Adriane Lopes (Patriota), que ficou de analisar e encaminhar uma resposta para o sindicato em outra reunião, já marcada para a próxima sexta-feira (5).

Em tese, a proposta do presidente do sindicato consistiu na reposição da inflação e mais reposição de perdas, entre 1% e 5%. Na prática, o reajuste pode chegar a, aproximadamente 10%, caso a prefeitura concorde em pagar o máximo solicitado. A data-base dos servidores vence em maio e o reajuste, caso ocorra, deve vir no pagamento de junho. Para o vereador Tabosa, a discussão busca nada mais do que a valorização dos servidores municipais, de modo geral.

“A proposta foi apresentada com base nas várias assembleias nas quais discutimos a valorização que estamos buscando e estamos confiantes que vamos entrar em um acordo. Acredito que, no dia 5, a prefeita vai apresentar uma contraproposta que vamos analisar. Provavelmente, até o dia 20 de maio, já teremos um resultado”, explicou.

Cabe ressaltar que o sindicato já havia marcado uma paralisação para o dia 5 de maio, data em que ocorrerá a próxima reunião, quando o poder Executivo municipal sinalizou que não pagaria o reajuste. Em contrapartida, a Prefeitura de Campo Grande tem recorrido à Justiça contra pedidos de reajuste salarial de servidores, alegando que estão acima do limite prudencial de gasto com pessoal, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PROFESSORES

Professores de 163 das 205 escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino) de Campo Grande aderiram à paralisação nacional na última quarta-feira (26), suspendendo as aulas em 79,5% das unidades de ensino da Capital.

Os profissionais realizaram o ato em favor do cumprimento da Lei do Piso Salarial, plano de cargo e carreira, segurança nas escolas, concurso público, gestão democrática e revogação do novo ensino médio.

No mesmo dia, Adriane Lopes recebeu os representantes da ACP em seu gabinete, quando ficou agendada uma reunião para o dia 4 de maio, para dar andamento às tratativas quanto ao pleito dos docentes. Segundo o presidente da ACP, Gilvano Kunzler Bronzoni, a categoria está com boas expectativas, já que a prefeita Adriane Lopes (Patriota) sinalizou o cumprimento da lei.

“A prefeita mostrou que vai cumprir a lei do piso, mas colocou que tem alguns problemas com os percentuais e as datas”, disse. Na última reunião, a prefeita ficou de enviar uma proposta para a ACP-MS, mas, até o final da tarde de ontem (27), o sindicato não havia recebido. Entretanto, o próximo encontro da categoria com a prefeitura ficou marcado para a próxima quinta-feira (4), às 15 horas no plenarinho da Prefeitura.

