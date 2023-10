Carnaval em Corumbá: Dr. Victor Rocha será homenageado pela Escola de Samba A Pesada

Com o enredo: “De Corumbá nasce o sonho de um pantaneiro de Campo Grande, a realização de um doutor Victor Rocha, um menino sonhador”.

O vereador Dr. Victor Rocha será homenageado pela Escola de Samba A Pesada no Carnaval de Corumbá. O enredo do carnaval 2024, da escola: “De Corumbá nasce o sonho de um pantaneiro de Campo Grande, a realização de um doutor Victor Rocha, um menino sonhador”.

Segundo A Pesada, o homenageado de 2024, médico Victor Rocha, é mastologista e idealizador da Casa Rosa, em Campo Grande, que atende pacientes com câncer. Também vereador na Capital de MS, nasceu em Corumbá, foi amigo de infância dos filhos de seu Ney e cresceu na comunidade da escola de samba.

A Casa Rosa, projeto idealizado pelo vereador e médico mastologista Victor Rocha, que tem como foco a saúde da mulher e a prevenção do câncer de mama por meio da realização de consultas, exames, diagnóstico precoce e o tratamento em tempo hábil, zerou as filas de espera por consulta com especialista, punção e biópsia de Mama.

Em 11 de novembro de 2023, a Casa Rosa completará dois anos de existência. Vidas, muitas vidas foram e estão sendo salvas graças a este maravilhoso projeto que se encontra a disposição de todas as mulheres de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul.

“Como filho de Corumbá é uma honra ser homenageado na escola de samba que despertou meu lado artístico. Ser reconhecido na sua terra natal, justamente por sua missão enquanto profissional, que é salvar vidas, é uma imensa alegria, uma realização. Tudo isso graças ao projeto Casa Rosa, que hoje tem feito a diferença na vida das mulheres que buscam a promoção de sua saúde”, afirmou Dr. Victor Rocha.

Segundo o vice-presidente da GRES A Pesada, Neidivaldo Colombo (Gugu) o enredo irá retratar a história de Victor Rocha, e sua trajetória, até se tornar um dos maiores Mastologistas da Capital Sul-mato-grossense, e sua luta em busca de melhores condições de vida e de saúde ao povo das cidades de todo MS, que buscam assistência médica em Campo Grande.

“O enredo, será apresentado na Avenida, em quatro capítulos, ou seja, em quatro setores: a Infância, a Medicina, o Médico, e a Missão de Ajudar o Próximo através da Casa Rosa”, comentou o carnavalesco.

O carnaval vai ser mais cedo em 2024, entre os dias 09 e 13 de fevereiro. A Pesada vai ser a quinta escola de samba a desfilar, encerrando a primeira noite de apresentações no domingo, 11 de fevereiro.

Enredo

Esta é a segunda vez que A Pesada homenageia uma personalidade, desde a retomada do desfile das escolas de samba, nos anos 2000. O primeiro foi o seu fundador e presidente, o decano Ney Colombo, em 2014. O enredo defendido foi “Ney Colombo, o último dos moicanos do carnaval de Corumbá “, e a agremiação ficou com o título do carnaval naquele ano.

