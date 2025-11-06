Raça Negra cancela show em Campo Grande por descumprimento contratual da produtora

Apresentação estava marcada para o dia 23 de novembro; grupo lamenta e promete retorno em breve à Capital

O grupo Raça Negra anunciou o cancelamento do show que realizaria no dia 23 de novembro na Capital. Em nota divulgada à imprensa, a banda informou que a decisão foi tomada “em respeito ao público e aos fãs”, após o descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratante.

“Em respeito ao público e aos fãs, comunicamos o cancelamento do show que seria realizado no dia 23 de novembro, em Campo Grande/MS, devido ao descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratante”, diz o comunicado.

O grupo ainda lamentou o ocorrido e afirmou desejar voltar em breve à Capital sul-mato-grossense. “A banda lamenta o ocorrido e reafirma o desejo de retornar em breve a Campo Grande/MS para reencontrar seu público e seus fãs”, conclui a nota.

