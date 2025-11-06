Dr. Victor Rocha reforça compromisso com políticas públicas que garantem acesso ao diagnóstico precoce e intensifica ações do Novembro Azul na Capital

O compromisso do vereador e médico mastologista Dr. Victor Rocha com a saúde pública vai muito além do consultório. Com uma trajetória marcada pela defesa da vida e pelo fortalecimento das políticas de prevenção, o parlamentar tem se destacado pela criação e aprovação de leis que garantem acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento de doenças, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Entre as propostas mais recentes está o Projeto de Lei nº 11.516/25, de sua autoria, que institui a Campanha Municipal de Atenção à Saúde dos Homens. A medida visa promover ações permanentes de prevenção, orientação e exames preventivos em toda a rede pública de saúde, ampliando o alcance do cuidado e incentivando hábitos de autocuidado masculino.

“A nossa missão é salvar vidas. Políticas públicas só fazem sentido quando garantem acesso e resolutividade. Assim como a Casa Rosa transformou a realidade da saúde da mulher, queremos fortalecer a atenção à saúde do homem, com prevenção, diagnóstico precoce e tratamento humanizado”, destacou o Dr. Victor Rocha.

Casa Rosa e Projeto Casa Azul ampliam atendimentos durante o Novembro Azul– Inspirado pelo mesmo princípio que orienta suas ações no Legislativo, Dr. Victor Rocha também atua na ponta, por meio da Casa Rosa e do Projeto Casa Azul, que têm intensificado as atividades do Novembro Azul em toda a cidade.

Os mutirões gratuitos de saúde têm levado consultas médicas, exames e orientações a centenas de homens e mulheres, em uma mobilização que une voluntariado, parcerias e acolhimento.

Somente neste ano, mais de mil homens já foram atendidos, e cinco casos de câncer de próstata foram diagnosticados e encaminhados para tratamento especializado, reforçando o impacto das ações de prevenção.

Os atendimentos acontecem todos os sábados na sede da Casa Rosa, localizada na Rua Apetubas, 181 – Bairro Tijuca 2, próximo ao Terminal Aero Rancho, exceto no feriado de 15 de novembro.

Além da sede, a equipe realiza ações externas em unidades de saúde e empresas parceiras, levando cuidado e informação diretamente à população.

Dados do Ministério da Saúde reforçam a importância da prevenção – De acordo com o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de próstata é o segundo tipo mais frequente entre os homens brasileiros, atrás apenas do câncer de pele. A estimativa é de 71.730 novos casos por ano (2022) e 16.301 mortes registradas (2021), segundo o Atlas de Mortalidade por Câncer (SIM).

A próstata é uma glândula localizada abaixo da bexiga, responsável por produzir parte do sêmen. A doença, em muitos casos, é silenciosa — e quando apresenta sintomas, os mais comuns são:

• Dificuldade para urinar;

• Diminuição do jato urinário;

• Sangue na urina;

• Necessidade de urinar com maior frequência, principalmente à noite.

A investigação é feita através da dosagem do PSA (Antígeno Prostático Específico), sendo que o diagnóstico definitivo ocorre por biópsia, quando há suspeita clínica.

“Os homens ainda têm resistência em procurar o médico por medo ou preconceito. Precisamos mudar essa cultura. Cuidar da saúde é um gesto de amor à vida e à família”, reforçou Dr. Victor Rocha.

Compromisso permanente com a saúde pública

As ações do Novembro Azul lideradas pela Casa Rosa e sua equipe multidisciplinar consolidam um modelo de atenção integral e resolutiva, alinhado às novas diretrizes do Ministério da Saúde.

Com políticas públicas que saem do papel e iniciativas que transformam vidas na prática, o vereador reafirma seu compromisso com a promoção de uma saúde pública de qualidade, acessível e humana.

A Associação Beneficente Casa Rosa está localizada na Rua Apetubas, 181 – Bairro Tijuca 2, próximo ao Terminal Aero Rancho, Campo Grande (MS). Saiba mais: @casarosacgms

