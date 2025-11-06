Três pessoas ficam feridas em acidente entre carro e carreta na MS-276

Terceira vítima precisou ser retiraa das ferragens

Na tarde desta quinta-feira (6), um grave acidente entre um carro e uma carreta deixou três pessoas feridas na MS276 entre Deodápolis e Indápolis, distrito de Dourados. O local do acidente fica próximo restaurante Sossego.

Segundo o Dourados News, as vítimas foram identificadas preliminarmente como Jéssica Thaynara Duarte e Lorena Simões Caetano, que foram levadas a Dourados pelo Corpo de Bombeiros.

O motorista da carreta foi identificado apenas como Valdir e precisou ser retirado das ferragens com apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.

