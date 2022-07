Quer economizar no gás de cozinha? Confira esta receita de Pudim na Panela de Pressão

O Pudim é dos doces que pertence a classe de paixão nacional do brasileiro. Em suas diversas receitas, o ingrediente principal varia: pudim de leite condensado, de nata, de pão, de chocolate e até vegano. Sua origem é incerta, mas no Brasil a primeira receita de pudim é datada de 1890. Mas muitas famílias deixam de lado a receita devido ao seu tempo de cozimento, em torno de 45 minutos, o que pode gastar mais gás de cozinha, item que pesa no bolso do brasileiro. Por isso, confira esta receita de pudim de panela de pressão, que utiliza menos tempo de cozimento.

Ingredientes

Calda

Meia xícara (chá) de açúcar;

Meia xícara (chá) de água;

Pudim

1 caixinha de leite condensado;

300 ml de Leite Líquido Integral;

3 ovos

500 ml de água para o cozimento

Modo de preparo

Calda

Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até ficar dourado.

Adicione a água com cuidado e continue mexendo em fogo baixo até que o caramelo fique com a textura lisa e engrosse. Despeje a calda em uma forma de furo central (18 cm de diâmetro). Reserve.

Pudim

Em um liquidificador, bata o leite condensado, o Leite liquido integral e os ovos. Despeje a mistura sobre o caramelo frio em uma forma de pudim (18 cm de diâmetro).

Cubra com papel alumínio, amarre com barbante e coloque em uma panela de pressão com a água. Tampe e assim que pegar pressão deixe por 10 minutos e desligue.

Espere sair toda pressão, abra a panela e retire com cuidado, deixe amornar e leve a geladeira por no mínimo 4 horas. Desenforme e sirva bem gelado.