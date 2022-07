Confira o resumo das principais novelas para esta sexta-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Catarina manda Heitor se afastar de Bianca. Januário encontra Lindinha conversando com Joaquim. Josefa pressiona Heitor a se casar logo com Bianca. Mimosa confessa que só pensa em ser beijada novamente. Calixto desabafa com Petruchio, que o convence de que Mimosa desmaiou de susto. Batista procura Joana. Teodoro e Kiki se beijam. Catarina decide visitar o comprador do queijo da fazenda. Mimosa faz tudo errado na cozinha. Calixto vai vê-la. Marcela e Bianca vão à delegacia. Edmundo e Bianca se encontram.

A Favorita

Alícia pede a Clemente que chame uma ambulância. Leonardo come um pedaço do bolo que Catarina havia preparado para a professora de Mariana. Alícia descobre que Romildo teve um princípio de infarto. Romildo fica emocionado com Alícia e Didu juntos no hospital. O médico pede a ele que controle as emoções. Romildo agradece ao médico por ajudá-lo em sua farsa. Gislaine e Donatela discutem. Outras presas se metem para separá-las. Diva ajuda Donatela. Zezé ameaça colocar Donatela na solitária, caso ela arrume confusão novamente.

Além da Ilusão

Isadora garante a Davi que irá se separar de Joaquim. Eugênio repreende o afilhado pela forma como age com a esposa. Leônidas incentiva Violeta a recontratar Benê. Salvador se irrita com o artigo de Tenório e vai à tecelagem para prendê-lo. Davi volta a trabalhar na fábrica e Joaquim fica indignado. Olívia tenta impedir a prisão de Tenório e Matias pensa em como ajudar a moça. Santa avisa a Constantino e Julinha que o cassino possui um novo sócio. Mariana conta para Margô sobre o esconderijo de Emília. Tenório pede sua herança para Lisiê.

Pantanal

Tenório deixa claro para Maria Bruaca que ele é quem manda na casa e sugere que a mulher deixe a fazenda. Guta e Marcelo se beijam. Tenório pensa em atentar contra Alcides e Maria Bruaca. Érica elogia José Leôncio para José Lucas. José Lucas sente um baque quando Érica anuncia que vai embora e deseja deixar apenas na fazenda a lembrança de tudo o que viveram juntos. Érica confessa a José Lucas que tem alguém esperando por ela. Alcides comenta com Maria Bruaca que desconfia de que Tenório saiba sobre eles.

Carinha de Anjo

Cassandra consegue falar com o pai e diz que Estefânia está no hospital após desmaiar. Cassandra se culpa pelo ocorrido. Frida se nega a pedir desculpa para Bárbara. Silvana telefona para Cristóvão, diz tudo o que escutou de Leonardo e conta estar apavorada. Cristóvão pede calma para Silvana e diz que só assim vão conseguir desmascarar Leonardo. Gustavo chega na sala de Leonardo no momento em que Cristóvão diz que já sabe toda verdade sobre o homem. Franciely se disfarça como outra mulher para descobrir se Silvestre realmente ama apenas ela.